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    В Сети обсуждают фото Шараповой с бойфрендом-миллионером, на котором он целует ее ягодицы

    24.07.2018
    Мария Шарапова сторонится публичности, однако папарацци время от времени удается заполучить свежие фотографии знаменитости. Недавно в Сеть попали пикантные снимки теннисистки, сделанные во время ее отдыха с бойфрендом.
    • Мария Шарапова
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      Мария Шарапова и ее возлюбленный Александр Гилкс попали в объективы папарацци во время отдыха в Италии
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    После неожиданного поражения в первом круге Уимблдона 31-летняя Мария Шарапова отправилась в Италию, чтобы восстановить силы и пережить горечь неудачи. Компанию российской теннисистке составил ее возлюбленный — 39-летний британский миллионер Александр Гилкс.

    Пара наслаждалась отдыхом на вилле в Позитано, рассчитывая, что не привлечет внимания посторонних, однако репортеры настигли их и там.  

    На днях в Сеть попали откровенные фотографии влюбленных. На них Александр Гилкс целует... ягодицы Шараповой. Интересно, что Мария не сразу отреагировала на флирт и отложила телефон, лишь когда Алекс стал более настойчив.

    Интересно, что на фотографиях, сделанных папарацци, российская теннисистка выглядит так же безупречно, как и на снимках в Инстаграме. Спортивное тело Марии — предмет нашего восхищения. 

    Напомним, о романе Шараповой и Гилкса стало известно в начале этого года. До этого британский миллиардер встречался с Пиппой Миддлтон и был женат на подруге Меган Маркл.

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    Текст: Ксения Воронцова Фото: Legion-Media.ru, Getty Images, Instagram
    Теги:

    Мария Шарапова

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