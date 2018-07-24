В Сети обсуждают фото Шараповой с бойфрендом-миллионером, на котором он целует ее ягодицы

После неожиданного поражения в первом круге Уимблдона 31-летняя Мария Шарапова отправилась в Италию, чтобы восстановить силы и пережить горечь неудачи. Компанию российской теннисистке составил ее возлюбленный — 39-летний британский миллионер Александр Гилкс.
На днях в Сеть попали откровенные фотографии влюбленных. На них Александр Гилкс целует... ягодицы Шараповой. Интересно, что Мария не сразу отреагировала на флирт и отложила телефон, лишь когда Алекс стал более настойчив.
Интересно, что на фотографиях, сделанных папарацци, российская теннисистка выглядит так же безупречно, как и на снимках в Инстаграме. Спортивное тело Марии — предмет нашего восхищения.
Напомним, о романе Шараповой и Гилкса стало известно в начале этого года. До этого британский миллиардер встречался с Пиппой Миддлтон и был женат на подруге Меган Маркл.