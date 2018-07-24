В Сети обсуждают фото Шараповой с бойфрендом-миллионером, на котором он целует ее ягодицы

Мария Шарапова сторонится публичности, однако папарацци время от времени удается заполучить свежие фотографии знаменитости. Недавно в Сеть попали пикантные снимки теннисистки, сделанные во время ее отдыха с бойфрендом.

1 2 3 ... 13 Мария Шарапова и ее возлюбленный Александр Гилкс попали в объективы папарацци во время отдыха в Италии

После неожиданного поражения в первом круге Уимблдона 31-летняя Мария Шарапова отправилась в Италию, чтобы восстановить силы и пережить горечь неудачи. Компанию российской теннисистке составил ее возлюбленный — 39-летний британский миллионер Александр Гилкс.

Пара наслаждалась отдыхом на вилле в Позитано, рассчитывая, что не привлечет внимания посторонних, однако репортеры настигли их и там.

На днях в Сеть попали откровенные фотографии влюбленных. На них Александр Гилкс целует... ягодицы Шараповой. Интересно, что Мария не сразу отреагировала на флирт и отложила телефон, лишь когда Алекс стал более настойчив.



Интересно, что на фотографиях, сделанных папарацци, российская теннисистка выглядит так же безупречно, как и на снимках в Инстаграме. Спортивное тело Марии — предмет нашего восхищения.



Напомним, о романе Шараповой и Гилкса стало известно в начале этого года. До этого британский миллиардер встречался с Пиппой Миддлтон и был женат на подруге Меган Маркл.