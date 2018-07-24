Почему Андрей Малахов жалеет тех, кто предрекал ему провал

Одной из самых обсуждаемых тем прошлого лета стал переход Андрея Малахова с Первого канала на «Россию 1». До недавнего времени известный телеведущий и главный редактор проекта «СтарХит» предпочитал не распространятся на эту тему, но в новом интервью он рассказал, как изменилась его жизнь после этого трансфера.

1 2 3 ... 14 Андрей Малахов рассказал, как изменилась его жизнь после перехода с Первого канала на «Россию 1»





За прошедший год в жизни Андрея Малахова многое изменилось: он впервые стал отцом и перешел работать на другой телеканал. Все это время поклонники популярного телеведущего и главного редактора издания «СтарХит» гадали, тяжело ли далось решение о смене места работы. Малахов решил затронуть эту тему в новом откровенном интервью. Шоумен дал понять, что все перемены только к лучшему.



«Я уже одиннадцать месяцев назад перелистнул навсегда эту страницу и предлагаю прекратить обсуждать прошлое. Давайте поговорим о текущем телевизионном сезоне, кстати, одном из самых успешных в моей жизни», — цитирует слова телеведущего еженедельник «СтарХит».

Малахов отметил, что доволен рейтингами передач и не намерен останавливаться на достигнутом, несмотря на то, что не так давно недоброжелатели рассуждали о якобы неминуемых неудачах.

Звезда рейтинговых программ «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!» признался, что негатив мотивирует его становиться еще лучше.



«Я как сборная России по футболу. Злые выпады меня только тонизируют. Пожалуй, даже лучше, чем занятия в спортзале. Чего только не писали про меня в некоторых изданиях: “Малахов собирается уйти в декретный отпуск”, “Андрей теперь будет рекламировать мазь для суставов”. Пиар-агентства неплохо заработали на этом. Мне жаль тех, кто это финансировал. Эффект был обратный! Преданные зрители меня не бросили. Мы снова первые!» — приводит слова телеведущего интернет-портал «СтарХит».



Малахов также рассказал об особенностях работы на телеканале «Россия 1» и о новой для себя роли: он теперь не только ведущий, но и продюсер. Андрей рад, что все его идеи находят одобрение со стороны руководства. К слову, шоумена ничуть не смущает, что его имя уже стало нарицательным. По словам Андрея Малахова, ему приятно осознавать, что его проекты вызывают отклик в сердцах миллионов людей.

