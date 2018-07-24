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    В Рунете появился первый тизер грядущего шоу «Замуж за Бузову»

    24.07.2018
    Уже совсем скоро на ТНТ стартует реалити-шоу «Замуж за Бузову». На днях телеканал представил тизер предстоящей передачи, которую с нетерпением ждет вся страна. 
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    Текст: Woman.ru
    Теги:

    Ольга Бузова

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