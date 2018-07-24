хайп на хайпе и хайпом погоняет
В Рунете появился первый тизер грядущего шоу «Замуж за Бузову»
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Какой кошмар...
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Удачи мужичкам и стальных нервов)Чую там будут те еще скандалы, интриги и расследования, д-2 отдыхает
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кого до добра доводила жизнь перед камерами?Это Голливуд подтвердит,а здесь какая-то глупенькая Оля Бузова... Ну,я понимаю,она решила посвяятить себя жизни под стеклом и заработать на этом...
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ужас,почему она так пострашнела,посмотрела видео,просто жуууть.
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мож найдет себя какого-нить казаха за большие деньги.Желаю ей счастья
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я мож че не понимаю...ну известная да...но кому оно надо? Не первой и даже не второй свежести мадам в летах, не пойми что в башке и явно со звездной болестью..че. только чтоб подписчиков стало больше в какой-нить.....сте? ради такого? нуну
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бабка Бузова... да уж стилисты "постарались"..)))