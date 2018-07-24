Жена звезды 1990-х Романа Жукова подралась с его любовницей в эфире ток-шоу

В июне этого года Роман Жуков признался, что давно не живет со своей женой Еленой. Сейчас супруги практически не общаются и лишь обмениваются взаимными претензиями на телевидении. Во время одного из таких эфиров произошел неприятный инцидент.

1 2 3 ... 15 Роман Жуков продолжает выяснять отношения с женой Еленой

Не так давно 51-летний Роман Жуков шокировал общественность, рассказав о серьезных переменах в личной жизни: он объявил, что уходит от жены, которая родила ему семерых детей (средняя дочь пары Елизавета-Виктория трагически погибла в 2012 году).



Экс-солист группы «Мираж» утверждает, что эти отношения изжили себя. К тому же он не был уверен в том, что любимая женщина все это время была до конца честна с ним. Роман сомневался, что младшего сына Энтони Елена родила от него. Исполнитель хита «Я люблю вас девочки» подозревал, что настоящим отцом ребенка является участник четвертого сезона проекта «Фабрика звезд» Юрий Титов, с которым тесно общается его бывшая. Чтобы подтвердить свои догадки, Жуков вернулся на шоу «На самом деле».



Артист настоял на проведении ДНК-теста, чем возмутил пока еще законную жену. «Я тебе доверяла, а ты меня сейчас в грязь лицом ткнул. То пьяная прихожу, то детей за эти 13 лет нагуляла. На самом деле у нас венчанные отношения. Я каждый год беременная, потом ночами не сплю. Когда же успеваю нагулять?» —пыталась оправдаться Елена.



Вскоре после этого в студии появилась и Ольга Илларионова, любовница Романа Жукова, с которой когда-то дружила мать его детей. Елена явно была не рада этой встрече. Все закончилось дракой двух женщин: Жукова столкнула Илларионову с лестницы и поспешила покинуть съемки. К финалу программы Елена все же успокоилась и вернулась, чтобы выслушать результаты ДНК-тестирования. Анализ показал, что Роман Жуков является биологически отцом всех детей.

