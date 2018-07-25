Татьяна Терешина подтвердила, что ждет ребенка

Слухи об интересном положении 39-летней Татьяны Терешиной муссировались в СМИ еще с конца мая. На днях певица опубликовала фото с округлившимся животом.

В конце мая Татьяна Терешина отметила свой день рождения, на котором поделилась с гостями радостной новостью о своем интересном положении. Информация быстро просочилась в Сеть, однако сама знаменитость никак не комментировала слухи.



Не так давно стало известно, что певица выходит замуж за своего возлюбленного, бизнесмена Олега. В одном из интервью она призналась, что согласилась принять предложение руки и сердца, не раздумывая, — предприниматель покорил ее своей уверенностью с первого дня знакомства.



На днях Терешина призналась, что действительно беременна вторым ребенком. Певица опубликовала снимок, на котором можно было рассмотреть заметно округлившийся живот. «Еще осталось полсрока отмотать и на диету!» — подписала кадр Татьяна. Подписчики поспешили поздравить будущую маму с радостным событием.



Напомним, что Терешина воспитывает дочь Арис от предыдущих отношений с телеведущим Славой Никитиным.