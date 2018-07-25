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    Татьяна Терешина подтвердила, что ждет ребенка

    25.07.2018
    Слухи об интересном положении 39-летней Татьяны Терешиной муссировались в СМИ еще с конца мая. На днях певица опубликовала фото с округлившимся животом.

    В конце мая Татьяна Терешина отметила свой день рождения, на котором поделилась с гостями радостной новостью о своем интересном положении. Информация быстро просочилась в Сеть, однако сама знаменитость никак не комментировала слухи.

    Не так давно стало известно, что певица выходит замуж за своего возлюбленного, бизнесмена Олега. В одном из интервью она призналась, что согласилась принять предложение руки и сердца, не раздумывая, — предприниматель покорил ее своей уверенностью с первого дня знакомства.

    На днях Терешина призналась, что действительно беременна вторым ребенком. Певица опубликовала снимок, на котором можно было рассмотреть заметно округлившийся живот. «Еще осталось полсрока отмотать и на диету!» — подписала кадр Татьяна. Подписчики поспешили поздравить будущую маму с радостным событием.

    Напомним, что Терешина воспитывает дочь Арис от предыдущих отношений с телеведущим Славой Никитиным.  

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    Текст: Екатерина Иванова
    Теги:

    Татьяна Терешина

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    Комментарии (3) Добавить комментарий

    • А у нее вроде другой мужик был недавно, тоже молодой. Сбежал?))

    • Не думала, что когда то напишу такой комментарий.....но кто это????🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️

    • Замуж по залету, нашла чем хвастаться

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