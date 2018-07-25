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    «Целый день плачу»: Ольга Бузова рассказала о том, как попала в ДТП

    25.07.2018
    24 июля Ольга Бузова попала в ДТП — в ее внедорожник врезался грузовик. Телеведущая поспешила поделиться с поклонниками своими переживаниями.

    На днях Ольга Бузова попала в аварию. Как сообщили журналисты портала Super.ru, певица ехала на съемки очередного эпизода «Дома-2», когда в ее «Мерседес» врезалась фура. К счастью, грузовик ехал на небольшой скорости, и Ольга отделалась легким испугом, а вот ее автомобилю потребуется ремонт.

    Через несколько часов после ДТП в своем Инстаграме Бузова опубликовала stories, в которой поделилась с подписчиками своими эмоциями.

    «Я без машины пока. Целый день плачу, неприятно это все. Хорошо, что есть друзья мои, которые сразу придут на помощь», — рассказала знаменитость. Ольга также поведала, что от грустных мыслей ее спасает работа. Поклонники пожелали своему кумиру не расстраиваться, ведь главное, что сама она не пострадала в аварии. 

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    Текст: Екатерина Иванова
    Теги:

    Ольга Бузова

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