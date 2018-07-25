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    «Женская» прическа сына Жанны Фриске вызвала возмущение у пользователей Сети

    25.07.2018
    Недавно телеведущий Дмитрий Шепелев в своем микроблоге выложил снимок с сыном Платоном, сделанный во время путешествия по Италии. Однако внимание интернет-пользователей привлек вовсе не городской пейзаж, а странная прическа наследника Жанны Фриске.

    35-летний Дмитрий Шепелев старается как можно больше времени проводить со своим 5-летним сыном Платоном. Этим летом телеведущий отправился с наследником в солнечную Италию. Интересно, что на фотографиях с отдыха, которыми Дмитрий часто делится с подписчиками, почти никогда нельзя разглядеть лицо его сына.

    На одном из последних снимков, опубликованных в микроблоге телеведущего, он позирует вместе с Платоном со спины на фоне одной из площадей Флоренции. Однако поклонников Шепелева удивил вовсе не потрясающий вид на собор Санта-Мария-дель-Фьоре, а прическа наследника Жанны Фриске.

    Волосы у маленького Платона уже отросли до плеч, и Дмитрий сделал из них хвостик.

    В комментариях под фото мнения подписчиков телеведущего разделились. Одни посчитали, что ходить с длинными волосами в столь юном возрасте нормально, однако подавляющее большинство пользователей Сети заявили, что мальчики должны носить только мужские прически, призвав Шепелева немедленно отвести Платона в парикмахерскую.

    «Зачем делать из Платона девочку?», «Ему же жарко в такую погоду с длинными волосами», «Ну некрасиво же смотрится», — писали в комментариях. Сам Дмитрий Шепелев на резкую критику в свой адрес пока не отреагировал.

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    Текст: Анастасия Киреева Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС, Instagram
    Теги:

    Дмитрий Шепелев, Платон Шепелев-Фриске, Жанна Фриске

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    Комментарии (7) Добавить комментарий

    • нормальная прическа. Парни не обязательно должны быть коротко пострижены, а девочки не обязаны носит кося до пят. 21 век.

    • Хипстерский пучок у пацана(гулька по нашему🤣),модник прям и не так жарко

    • Очень удобно, если парнишка решил избавиться челки.

    • Что-то никто не возмущается, что Гном волосами трясет.

    • Отец же не в девчачье платье сына рядит. Мужчина имеет право носить длинные волосы. И лично я обожаю мужчин с длинными волосами. Посмотрите на длинноволосых викингов, к примеру. Они что, не мужественные, что ли? Из пальца высасывают любой повод...

    • Гость

      нормальная прическа. Парни не обязательно должны быть коротко пострижены, а девочки не обязаны носит кося до пят. 21 век.

      Моя 6-ти летняя дочка тоже с подобной прической бывает ходит. у неё короткое каре на удлинение и я ей тоже иногда делаю такой хвостик, как у Платона на фото))

    • У меня сыновья. Я не разрешаю им носить патлы. Мальчик должен быть мальчиком, чтобы стать мужчиной, а не хипстером или ещё кем то. У гномыча тоже ужас на голове.

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