«Женская» прическа сына Жанны Фриске вызвала возмущение у пользователей Сети

Недавно телеведущий Дмитрий Шепелев в своем микроблоге выложил снимок с сыном Платоном, сделанный во время путешествия по Италии. Однако внимание интернет-пользователей привлек вовсе не городской пейзаж, а странная прическа наследника Жанны Фриске.

1 2 3 ... 10 Пользователей Сети возмутила странная прическа маленького Платона

35-летний Дмитрий Шепелев старается как можно больше времени проводить со своим 5-летним сыном Платоном. Этим летом телеведущий отправился с наследником в солнечную Италию. Интересно, что на фотографиях с отдыха, которыми Дмитрий часто делится с подписчиками, почти никогда нельзя разглядеть лицо его сына.

На одном из последних снимков, опубликованных в микроблоге телеведущего, он позирует вместе с Платоном со спины на фоне одной из площадей Флоренции. Однако поклонников Шепелева удивил вовсе не потрясающий вид на собор Санта-Мария-дель-Фьоре, а прическа наследника Жанны Фриске.

Волосы у маленького Платона уже отросли до плеч, и Дмитрий сделал из них хвостик.

В комментариях под фото мнения подписчиков телеведущего разделились. Одни посчитали, что ходить с длинными волосами в столь юном возрасте нормально, однако подавляющее большинство пользователей Сети заявили, что мальчики должны носить только мужские прически, призвав Шепелева немедленно отвести Платона в парикмахерскую.

«Зачем делать из Платона девочку?», «Ему же жарко в такую погоду с длинными волосами», «Ну некрасиво же смотрится», — писали в комментариях. Сам Дмитрий Шепелев на резкую критику в свой адрес пока не отреагировал.