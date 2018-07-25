Деми Ловато срочно госпитализирована без сознания из-за передозировки запрещенных препаратов

24 июля 25-летняя Деми Ловато была найдена в своем доме в критическом состоянии и доставлена в больницу. Врачам удалось спасти певицу, и сейчас ее жизнь вне опасности.

1 2 3 ... 14 Деми Ловато доставлена в больницу из-за передозировки наркотиков

На днях домработница Деми Ловато нашла певицу в ее доме без сознания. Женщина вызвала скорую, которая доставила знаменитость в больницу в критическом состоянии. По данным, которыми располагают журналисты американского портала TMZ, певица пострадала из-за передозировки наркотиков.



Накануне вечером Деми видели в одном из баров Лос-Анджелеса в компании некого молодого человека. Предполагается, что после вечеринки знакомые поехали домой к Ловато. Сейчас полиция выясняет детали той ночи.

По данным портала Variety, спустя сутки после госпитализации певица пришла в себя.

Семья знаменитости выражает признательность поклонникам за беспокойство о здоровье кумира. Журналисты TMZ также сообщают, что девушка отказывается сотрудничать с полицией и не признается, какие наркотики приняла.



Напомним, что несколько лет назад Деми увлекалась запрещенными препаратами, но нашла в себе силы бросить вредную привычку. К сожалению, долго воздерживаться от употребления наркотиков девушка не смогла.