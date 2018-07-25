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    Деми Ловато срочно госпитализирована без сознания из-за передозировки запрещенных препаратов

    25.07.2018
    24 июля 25-летняя Деми Ловато была найдена в своем доме в критическом состоянии и доставлена в больницу. Врачам удалось спасти певицу, и сейчас ее жизнь вне опасности.

    На днях домработница Деми Ловато нашла певицу в ее доме без сознания. Женщина вызвала скорую, которая доставила знаменитость в больницу в критическом состоянии. По данным, которыми располагают журналисты американского портала TMZ, певица пострадала из-за передозировки наркотиков.

    Накануне вечером Деми видели в одном из баров Лос-Анджелеса в компании некого молодого человека. Предполагается, что после вечеринки знакомые поехали домой к Ловато. Сейчас полиция выясняет детали той ночи.

    По данным портала Variety, спустя сутки после госпитализации певица пришла в себя.

    Семья знаменитости выражает признательность поклонникам за беспокойство о здоровье кумира. Журналисты TMZ также сообщают, что девушка отказывается сотрудничать с полицией и не признается, какие наркотики приняла. 

    Напомним, что несколько лет назад Деми увлекалась запрещенными препаратами, но нашла в себе силы бросить вредную привычку. К сожалению, долго воздерживаться от употребления наркотиков девушка не смогла. 

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    Текст: Екатерина Иванова
    Теги:

    Деми Ловато

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    Комментарии (9) Добавить комментарий

    • как в 25 лет можно выглядеть такой тёткой? всегда задаю себе этот вопрос когда на неё смотрю.

    • Какая она большая,выглядит старше своих лет

    • да, это я

      как в 25 лет можно выглядеть такой тёткой? всегда задаю себе этот вопрос когда на неё смотрю.

      Мне тоже казалось, что ей точно около 30.. Ну да ладно, пускай поправляется, здоровье дороже, чем внешний вид.

    • Молодая, красивая, богатая, мужиков табун ну от каких таких проблем она такое творит??? Ну понятно когда люди от безнадеги что то творят, но тут слов нет...

    • Я думала раньше , что ей 35Это из за наркоты она так состарилась ?

    • Гость

      Молодая, красивая, богатая, мужиков табун ну от каких таких проблем она такое творит??? Ну понятно когда люди от безнадеги что то творят, но тут слов нет...

      Читала про неё , что она лет 8 уже страдает наркозависимости

    • Слава давит или наоборот её недостаток видимо,сколько их ушло в мир иной из-за передоза,но на чужих ошибках никто не учится

    • Ей 25?! Мда

    • Деми уже много лет борется с наркозависимостью (так же у неё анорексия и булимия, а несколько лет назад поставили диагноз биполярное расстройство). Помню. она на шоу Эллен показывала шрамы на руке, пыталась покончить собой. Она же еще недавно выпустила песню Sober, в которой рассказала о том, что у нее случился рецидив после шести лет трезвой жизни. Действительно детство с Диснеем оставило "след", её там не кормили, потому что тут же наезжали, что толстая. Я так радовалась когда она стала бодипозитивом, думала, наконец эти проблемы позади, что она приняла себя.. Но видимо, что-то опять случилось, раз такой срыв произошел.

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