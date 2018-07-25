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    На отдыхе с Топаловым Тодоренко делится снимками в бикини, но хитро маскирует область живота

    25.07.2018
    В середине июля 28-летняя Регина Тодоренко и 32-летний Влад Топалов подтвердили свой роман. На днях влюбленные улетели на Корсику и теперь рассказывают и показывают в соцсетях, как проходят их каникулы.
    • Регина Тодоренко, Влад Топалов
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      Регина Тодоренко и Влад Топалов проводят романтические каникулы на Корсике
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    На протяжении нескольких месяцев в Сети упорно муссировались слухи о том, что Регина Тодоренко и Влад Топалов встречаются. Сами селебрити эту информацию отрицали и утверждали, что их связывают исключительно дружеские отношения. Недавно телеведущая и певец появились вдвоем на светском мероприятии — ни у кого не осталось сомнений в том, что они вместе.

    В конце июля пара устроила себе романтические каникулы на Корсике. Регина и Влад уже вовсю делятся с подписчиками в Инстаграме милыми совместными селфи и пляжными кадрами. Экс-солист группы Smash гордо демонстрировал стальной пресс, а вот его возлюбленная предпочитает фотографироваться только по пояс.

    Увидев новые кадры, фанаты Тодоренко вновь заговорили об ее возможном интересном положении. «Все-таки беременна!», «Точно ждет малыша — так лицо изменилось», — написали фолловеры в комментариях к новому посту.

    В начале июня звезда шоу «Орел и решка» опровергла информацию о том, что ждет ребенка. Однако у некоторых поклонников по-прежнему остались сомнения. Регина, которая еще недавно часто появлялась на публике в смелых мини или обтягивающих нарядах, теперь носит одежду преимущественно свободного кроя.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Instagram
    Теги:

    Регина Тодоренко, Влад Топалов

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    Комментарии (2) Добавить комментарий

    • ну зачем постоянно делиться снимками??? отдыхайте уже!

    • Мне кажется она просто поправилась.Вот и прячет живот.

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