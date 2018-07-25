«Все взвесила и покорилась»: Оксана Самойлова призналась, что муж не отпускает ее на встречи с подругами

На днях 30-летняя Оксана Самойлова поразила своих подписчиков откровенным заявлением. Бизнес-леди призналась, что ее муж Джиган поставил перед ней жесткое условие в самом начале их отношений — Оксана не может абсолютно никуда ходить без его сопровождения.

1 2 3 ... 14 Оксана Самойлова откровенно призналась, что муж не разрешает ей встречаться с подругами и ходить в кафе без него

30-летняя Оксана Самойлова часто радует своих подписчиков в Инстаграме семейными фотографиями с тремя маленькими дочерями. Девушка делится спортивными достижениями, говорит о внешности и рассказывает, каково это — быть многодетной матерью. Единственное, о чем Оксана предпочитает не распространяться, так это о подробностях своих отношений с мужем, известным рэпером Джиганом. Поэтому подписчиков так поразила неожиданная откровенность Самойловой: она призналась, что в течение уже десяти лет супруг не разрешает ей видеться с подругами, ходить по кафе и ресторанам без него:



«Он абсолютно никуда не отпускает меня одну (в целях безопасности и не только) в нашей семье под строжайшим запретом жена гуляющая (сидящая в ресторане и тд) сама по себе/с подругами вариант отдельного отпуска — это вообще за гранью нашей реальности», — откровенно заявила подписчикам Оксана (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Самойлова рассказала, что ей было очень непросто, когда в начале отношений Джиган поставил это условие.

Оксана пришла просто в ярость: «Я почувствовала себя такой ущемленной и жестко протестовала))даже помню сходила куда-то вопреки его решению)потом был скандал до луны и обратно))».



Однако бизнес-леди подчеркнула, что вскоре осознала важность брака и пересмотрела свои приоритеты: «Я четко знала, что хочу быть с будущим мужем/понимала, что все мои «подруги» это временно /осознала, что вношу разлад в нашу будущую семью фактически на ровном месте /подрываю доверие будущего мужа и трачу наши общие нервные клетки))».

«Все взвесила и покорилась», — написала Оксана в своем аккаунте в Инстаграме.

Также Самойлова заметила, что ее знакомых нельзя назвать «хранительницами очага». По мнению Оксаны, очень печально, когда женщины «не чувствуют своего женского начала: мягкость, чуткость, умение создавать уют вокруг себя, умение быть за мужчиной». «Учитесь быть ЗА мужем», — подвела итог Оксана, но этим лишь еще больше спровоцировала подписчиков на негативные комментарии.



Многие фолловеры обвинили ее в бесхарактерности и написали, что помимо семьи и мужа должна быть своя жизнь — личные увлечения, интересы и встречи:



«Как по мне, это не совсем нормально, не иметь возможности встречаться с близкой подругой вне дома», «Я бы так не смогла, благо, мой муж не имеет таких правил», «Зачем вы так написали? это вас надо жалеть… как жить безо всякого общения», «Вы просто бесхарактерная, а ваш муж за вас обоих нормально отжигает и тусит».

Впрочем, немало фолловеров Самойловой поддержали ее и решили, что таким образом она проявляет женскую мудрость.

«Все люди разные и нужды разные. Главное, что вам хорошо!», «Настоящие слова — настоящей любящей жены!», «Миллионы семей и в каждой свои правила. Я полностью с вами солидарна», «Я всегда вас уважала, но сейчас я уважаю вас еще сильнее. Вы не только красивая женщина но и мудрая», — встала на сторону Самойловой часть подписчиков.



Конечно, то, что хорошо для одной семьи, часто не подходит для другой. А как вы считаете, нужно ли «быть за мужем», как Оксана?