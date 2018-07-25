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    Поклонники обсуждают Камиллу Паркер Боулз, облизывающую пальцы на людях

    25.07.2018
    Казалось бы, члены королевской семьи всегда должны соблюдать правила этикета, однако и у них бывают промахи. Недавно в неудобную ситуацию попала Камилла Паркер Боулз.

    Центральную Россию лето пока не балует теплом, а вот в южной Англии, похоже, воцарилась самая настоящая жара. Иначе чем объяснить то, что во время официального визита на остров Уайт Камилла Паркер Боулз без стеснения ела мороженое в рожке! Да не одна, а в компании Джуди Денч.

    Герцогиня Корнуольская и актриса приехали на остров, чтобы посетить Осборн-хаус, дом королевы Виктории. Денч является попечителем организации Friends of Osborne House и помогла организовать визит Паркер Боулз.

    Судя по всему, было очень жарко, потому что мороженое начало таять и стекать по рукам Камиллы и Джуди. Жена принца Чарльза не растерялась и… облизала пальцы! И это несмотря на то, что актриса предложила ей салфетку. Фото герцогини тут же попали в Сеть, и удивленные поклонники начали гадать, неужели Паркер Боулз забыла правила хорошего тона? С другой стороны, вдали от Лондона, свекрови и мужа можно немного расслабиться, не так ли?   

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    Текст: Екатерина Иванова Фото: Getty Images, REX Features/Fotodom.ru
    Теги:

    Камилла Паркер Боулз, Джуди Денч

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