Любовь — не харам! Что стало с главными героями сериала «Клон»

Почти 15 лет назад в России вышла первая серия «Клона», однако телезрители и сегодня с удовольствием пересматривают эту мыльную оперу. Woman.ru решил узнать, как сложились судьбы актеров после такой громкой премьеры.

1 2 3 ... 46 Джованна Антонелли, 42 года

Поклонники сериала «Клон» с замиранием сердца следили за непростой судьбой мусульманки Жади, которую сыграла актриса Джованна Антонелли. На протяжении всех 250 эпизодов главная героиня отчаянно боролась за личное счастье, достижение которого казалось невозможным. Все потому, что Жади полюбила мужчину, с которым не могла быть вместе по религиозным соображениям. Своего хэппи-энда восточная красавица, в роль которой, надо сказать, очень убедительно вжилась бразильянка, она все же дождалась

В нулевые выходило не так много сериалов, но большинство из них мы знаем и любим до сих пор. В числе таких теленовелл был и остается «Клон». Жади, Лукас, Хадижа, Ивети, Львеночек, Далва, Мел — для нас с вами это не просто имена, а олицетворение эпохи, в которой мы взрослели, влюблялись, строили семьи.

В России первую серию «Клона» показали 16 февраля 2004 года, а это почти 15 лет назад!

Вспомните, как с понедельника по четверг мы собирались у экранов в ожидании нового выпуска, как долго обсуждали случившееся и пытались предсказать, что будет дальше.



Вспомнили? Уверены, за эти годы вы изменились. Возможно, изменилась ваша жизнь. А можете себе представить, как сегодня выглядят и чем занимаются актеры «Клона», ради которых мы когда-то бросали все дела и бежали к телевизору? У нас получилось с трудом. Именно поэтому в материале мы расскажем, как изменились главные герои сериала за прошедшие годы.