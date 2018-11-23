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    Юлианна Караулова, Тимати, Анна Хилькевич и другие селебрити на премьере сериала «Год культуры»

    23.11.2018
    22 ноября в московском отеле Ritz Carlton состоялась презентация сериала «Год культуры», главную роль в котором исполнил Федор Бондарчук. Премьеру посетили Риналь Мухаметов, Тимати, Юлия Франц и другие звезды.   

    На днях ТНТ-PREMIER представил публике комедийный сериал «Год культуры» с Федором Бондарчуком в главной роли. 

    Новый сериал представляет собой сатиру на коррумпированных российских чиновников. Главный герой — Виктор Сычев — как раз один из них. После прямой линии с президентом выясняется, что он лишь пользуется привилегиями своего положения, однако совсем не выполняет своих обязанностей. В наказание чиновника отправляют в провинциальный город Верхнеямск и ставят, казалось бы, невыполнимую задачу — сделать местный филологический институт одним из лучших ВУЗов страны. 

    На премьере Бондарчук признался, что «Год культуры» уже оценил сам Владимир Путин. «Заканчивался международный культурный форум в Санкт-Петербурге, и после гала-концерта, когда президент выходил из зала, мы встретились, и он сказал — ''Видел ваш сериал. Смеялся. Поздравляю!''», — рассказал журналистам Федор. 

    Среди многих звезд сатирическую комедию на злободневную тему пришли посмотреть Анна Хилькевич, Тимати и Юлианна Караулова. Помимо исполнителя главной роли «Год культуры» презентовали и другие актеры сериала — Риналь Мухаметов и Мария Ахметзянова. 

    Первая серия уже доступна в сети, а следующие эпизоды будут выходить каждый четверг на платформе ТНТ-PREMIER. 

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    Текст: Мария Точилкина
    Теги:

    Юлия Франц, Валерия Шкирандо, Андрей Гайдулян, Леля Баранова, Анна Хилькевич, Тимати, Юлианна Караулова, Риналь Мухаметов, Федор Бондарчук

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