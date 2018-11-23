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    Андрей Разин обвинил Наталью Штурм в смерти Евгения Осина

    23.11.2018
    17 ноября стало известно о кончине Евгения Осина. После этого события общественность начала рассуждать о причинах смерти певца. На фоне многочисленных слухов Андрей Разин высказал свою точку зрения и обвинил в трагедии давнюю знакомую артиста.

    На днях Андрей Разин выложил в своем Инстаграме кадры с церемонии прощания с Евгением Осиным. Продюсер от имени семьи и друзей артиста поблагодарил тех, кто выразил слова сочувствия близким исполнителя хита «Плачет девушка в автомате». Однако следом за этими словами Разин сделал шокирующее заявление.

    Экс-руководитель группы «Ласковый май» решил высказать свое мнение о том, кто же виноват в кончине Осина.

    «Я по-прежнему считаю, что Наталья Штурм виновна в его смерти», — написал Андрей под роликом.

    Однако на этом он не остановился и решил объяснить, почему так думает. «Этому способствовала провокация, которую она ради пиара и денег устроила с журналистами и псевдоврачами, и обнародовала кадры, где она его споила и отравила какими-то непонятными лекарствами. На этом фоне у Жени резко ухудшилось психологическое и физическое самочувствие, что привело к летальному исходу», — отметил продюсер.

    Разин также добавил, что все расходы по организации похорон он взял на себя, дабы помочь семье Евгения. Также артист пообещал поклонникам певца, что вместе с другими звездами будет помогать дочери Осина, которой «необходимы деньги для становления и образования».

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    Текст: Белла Аллахвердиева Фото: Instagram, Persona Stars, PhotoXPress.ru
    Теги:

    Евгений Осин, Наталья Штурм, Андрей Разин

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    Комментарии (2) Добавить комментарий
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    • Разин ну везде, все знает, все он в каждой бочке

    • так- то может и да, когда человек катится, то есть всегда тот, кто подставил и подтолкнул

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