Андрей Разин обвинил Наталью Штурм в смерти Евгения Осина

17 ноября стало известно о кончине Евгения Осина. После этого события общественность начала рассуждать о причинах смерти певца. На фоне многочисленных слухов Андрей Разин высказал свою точку зрения и обвинил в трагедии давнюю знакомую артиста.

1 2 3 ... 8 Андрей Разин высказался по поводу смерти Евгения Осина

На днях Андрей Разин выложил в своем Инстаграме кадры с церемонии прощания с Евгением Осиным. Продюсер от имени семьи и друзей артиста поблагодарил тех, кто выразил слова сочувствия близким исполнителя хита «Плачет девушка в автомате». Однако следом за этими словами Разин сделал шокирующее заявление.



Экс-руководитель группы «Ласковый май» решил высказать свое мнение о том, кто же виноват в кончине Осина.

«Я по-прежнему считаю, что Наталья Штурм виновна в его смерти», — написал Андрей под роликом.

Однако на этом он не остановился и решил объяснить, почему так думает. «Этому способствовала провокация, которую она ради пиара и денег устроила с журналистами и псевдоврачами, и обнародовала кадры, где она его споила и отравила какими-то непонятными лекарствами. На этом фоне у Жени резко ухудшилось психологическое и физическое самочувствие, что привело к летальному исходу», — отметил продюсер.



Разин также добавил, что все расходы по организации похорон он взял на себя, дабы помочь семье Евгения. Также артист пообещал поклонникам певца, что вместе с другими звездами будет помогать дочери Осина, которой «необходимы деньги для становления и образования».