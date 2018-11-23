Андрей Разин обвинил Наталью Штурм в смерти Евгения Осина

На днях Андрей Разин выложил в своем Инстаграме кадры с церемонии прощания с Евгением Осиным. Продюсер от имени семьи и друзей артиста поблагодарил тех, кто выразил слова сочувствия близким исполнителя хита «Плачет девушка в автомате». Однако следом за этими словами Разин сделал шокирующее заявление.
Экс-руководитель группы «Ласковый май» решил высказать свое мнение о том, кто же виноват в кончине Осина.
Однако на этом он не остановился и решил объяснить, почему так думает. «Этому способствовала провокация, которую она ради пиара и денег устроила с журналистами и псевдоврачами, и обнародовала кадры, где она его споила и отравила какими-то непонятными лекарствами. На этом фоне у Жени резко ухудшилось психологическое и физическое самочувствие, что привело к летальному исходу», — отметил продюсер.
Разин также добавил, что все расходы по организации похорон он взял на себя, дабы помочь семье Евгения. Также артист пообещал поклонникам певца, что вместе с другими звездами будет помогать дочери Осина, которой «необходимы деньги для становления и образования».