В кругу семьи, в спортивном зале и в роскошном ресторане: как и где западные звезды отметили День благодарения

22 ноября в США праздновали День благодарения. Звезды в этот день выкладывали семейные фото и писали теплые слова тем, кто им дорог.

1 2 3 ... 14 Кайли Дженнер опубликовала трогательные снимки с возлюбленным и дочерью

День благодарения — большой праздник для США и Канады, после после которого традиционно начинают готовиться с Рождеству. 22 ноября западные звезды решили рассказать и показать поклонникам, как они провели этот день.



Большинство знаменитостей поделились семейными снимками. Очень трогательные кадры получились у Кайли Дженнер: на них они позирует с возлюбленным Трэвисом Скоттом и малышкой Сторми.

За считаные часы публикации звезды Инстаграма собрали около 10 миллионов лайков.

С детьми (а также бывшим возлюбленным) праздник встретила и сестра Кайли Кортни Кардашьян. Приянка Чопра решила сходить в ресторан с женихом Ником Джонасом и друзьями. Карли Клосс решила не терять время на калорийный обед и отправилась на тренировку. А вот похудевшая Блейк Лайвли вредной еды не боится: в День благодарения она съела бургер.