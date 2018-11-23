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    В кругу семьи, в спортивном зале и в роскошном ресторане: как и где западные звезды отметили День благодарения

    23.11.2018
    22 ноября в США праздновали День благодарения. Звезды в этот день выкладывали семейные фото и писали теплые слова тем, кто им дорог.
    • Кайли Дженнер
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      Кайли Дженнер опубликовала трогательные снимки с возлюбленным и дочерью
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    День благодарения — большой праздник для США и Канады, после после которого традиционно начинают готовиться с Рождеству. 22 ноября западные звезды решили рассказать и показать поклонникам, как они провели этот день.

    Большинство знаменитостей поделились семейными снимками. Очень трогательные кадры получились у Кайли Дженнер: на них они позирует с возлюбленным Трэвисом Скоттом и малышкой Сторми. 

    За считаные часы публикации звезды Инстаграма собрали около 10 миллионов лайков.

    С детьми (а также бывшим возлюбленным) праздник встретила и сестра Кайли Кортни Кардашьян. Приянка Чопра решила сходить в ресторан с женихом Ником Джонасом и друзьями. Карли Клосс решила не терять время на калорийный обед и отправилась на тренировку. А вот похудевшая Блейк Лайвли вредной еды не боится: в День благодарения она съела бургер.

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    Текст: Елизавета Карасева Фото: Instagram
    Теги:

    Мадонна, Ник Джонас, Приянка Чопра, Кортни Кардашьян, Ким Кардашьян, Хлое Кардашьян, Карли Клосс, Эшли Грэм, Диана Крюгер, Хиллари Клинтон, Крисси Тейген, Блейк Лайвли, Кайли Дженнер

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • даа вот нет у нас еще в сознании расового равенства... каждый раз смотрю и поражаюсь - девушка красивая богатая знаменитая - и выйти замуж за человека другой расы..., нет, мне пока не понять.

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