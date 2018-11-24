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    Сергей Лазарев, Мария Погребняк и Кайли Дженнер в Инстаграме: самые интересные снимки недели

    24.11.2018
    На прошедшей неделе мы выяснили, на каком необычном инструменте играет Алексей Воробьев, почему чета Макарских никогда не ссорится, а заодно выяснили, кем себя видит Кайли Дженнер через пять лет. 
    • Джиджи Хадид
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      Благодаря Джиджи Хадид теперь мы знаем, как выглядел бы зайчик Playboy, если бы он стал мышкой!
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    Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.  

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    Текст: Woman.ru Фото: Instagram
    Теги:

    Алексей Воробьев, Анна Семенович, Михаил Галустян, Светлана Иванова, Сергей Лазарев, Кирилл Сафонов, Юлия Топольницкая, Настя Каменских, Иван Ургант, Иосиф Пригожин, Певица Валерия, Наталья Водянова, Ирина Пегова, Макс Корж, Антон Макарский, Кайли Дженнер, Лукерья Ильяшенко, Джиджи Хадид, Звезды в Инстаграме

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