Сергей Лазарев, Мария Погребняк и Кайли Дженнер в Инстаграме: самые интересные снимки недели

На прошедшей неделе мы выяснили, на каком необычном инструменте играет Алексей Воробьев, почему чета Макарских никогда не ссорится, а заодно выяснили, кем себя видит Кайли Дженнер через пять лет.

1 2 3 ... 21 Благодаря Джиджи Хадид теперь мы знаем, как выглядел бы зайчик Playboy, если бы он стал мышкой!

Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.

