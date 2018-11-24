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    Наталья Орейро выпустила клип, снятый в Балашихе

    24.11.2018
    41-летняя певица и звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро представила поклонникам клип на свою новую песню под названием «В Россию с любовью». Съемка оригинального видео проходила в Подмосковье.

    Кокошники, ковер на стене, аккордеон — оказывается, именно с этим у иностранцев ассоциируется Россия. Все эти атрибуты присутствуют в новом видеоролике певицы уругвайского происхождения, Натальи Орейро. 

    Совсем недавно она стала лицом бренда женской одежды Zarina. В честь 25-летия компании Наталья выпустила клип на свою новую песню «В Россию с любовью».

    Как сообщает информационное агентство РИАМО, съемки ролика проходили в подмосковном городе Балашиха в культурно-досуговом центре «Заря».

    По словам организаторов, это здание сохранило атмосферу 1980-х годов, необходимую для ролика. Специально для клипа была изготовлена табличка с названием населенного пункта «Орейрово».

    По сюжету звезда приезжает в российских город и устраивает там самый настоящий праздник. Несколько строк из песни Орейро исполнила на русском языке. В треке также присутствуют такие слова: «Открывайте свое сердце для любви, как я открыла свое для России».

    Представители бренда одежды уверены, что зажигательная песня Натальи станет главным хитом Нового года и предстоящей зимы.

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Instagram
    Теги:

    Наталья Орейро

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