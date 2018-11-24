Наталья Орейро выпустила клип, снятый в Балашихе

41-летняя певица и звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро представила поклонникам клип на свою новую песню под названием «В Россию с любовью». Съемка оригинального видео проходила в Подмосковье.

1 2 3 4 5 6 7 Наталья Орейро выпустила музыкальный клип, снятый в России

Кокошники, ковер на стене, аккордеон — оказывается, именно с этим у иностранцев ассоциируется Россия. Все эти атрибуты присутствуют в новом видеоролике певицы уругвайского происхождения, Натальи Орейро.

Совсем недавно она стала лицом бренда женской одежды Zarina. В честь 25-летия компании Наталья выпустила клип на свою новую песню «В Россию с любовью».

Как сообщает информационное агентство РИАМО , съемки ролика проходили в подмосковном городе Балашиха в культурно-досуговом центре «Заря».

По словам организаторов, это здание сохранило атмосферу 1980-х годов, необходимую для ролика. Специально для клипа была изготовлена табличка с названием населенного пункта «Орейрово».

По сюжету звезда приезжает в российских город и устраивает там самый настоящий праздник. Несколько строк из песни Орейро исполнила на русском языке. В треке также присутствуют такие слова: «Открывайте свое сердце для любви, как я открыла свое для России».

Представители бренда одежды уверены, что зажигательная песня Натальи станет главным хитом Нового года и предстоящей зимы.