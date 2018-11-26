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    Бывшая домработница Виктории Бони подает на нее в суд из-за угроз в свой адрес

    26.11.2018
    Скандал с пропажей крупной суммы денег из дома Виктории Бони не утихает. На этот раз домработница, которую модель обвиняла в краже 50 тысяч евро, рассказала, что хочет подать на бывшую хозяйку в суд из-за того, что та ей угрожала.

    Еще недавно мы рассказывали о том, что Виктория Боня публично обвинила свою домработницу Ларису Ханиеву в воровстве. Тогда телеведущая решила проверить помощницу на детекторе лжи, который показал, что та денег не брала. После этого Виктория несколько раз приносила свои извинения экс-домработнице, и, казалось, конфликт был исчерпан.

    Однако буквально на днях помощница звезды вновь дала интервью, в котором рассказала, что не собирается прощать Боне необоснованные обвинения. В разговоре с корреспондентом новостного портала «Кавказ. Реалии» Лариса призналась, что телеведущая ей угрожала.

    «Она мне в трубку кричала: ''Я тебя посажу, я тебе жизнь так поломаю, что ты нигде больше не найдешь работу''», — цитирует Ханиеву издание.

    Возмущенная женщина отметила, что не готова просто забыть обидные слова в свой адрес. Лариса подчеркнула, что будет отстаивать свои честь и достоинство в суде. Экс-домработница звезды уже наняла адвоката.

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    Текст: Белла Аллахвердиева Фото: Instagram
    Теги:

    Виктория Боня

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    Комментарии (21) Добавить комментарий
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    • Ну ок. А фото домработницы можно? Хочу ей в глаза посмотреть.

    • Ну и правильно. Пусть хоть кто-то спросит уже с Боньки за ее вечное вранье. И пусть Боньку саму проверят на детекторе, были эти деньги вообще или нет. Думаю результаты всех удивят!

    • Что телеведет эта телеведущая?

    • На второй фотке ее оранжевые когти уже настолько отрасли, что видно без приближения!

    • Как вообще можно так говорить с человеком, если у тебя нет доказательств? Обещать сломать жизнь и прочее...Толку с ее извинений, пусть и публичных? Вынесла эту грязь в общество.

    • Теперь домработница "поймала волну". Сейчас будут "разводить" Боню на денюжки и заодно скоро на ТВ появится новая звЯзда, которая будет ходить по шоу.....

    • Не верю. С чего домработнице возвращать такие деньги, если она их не брала? Если деньги не пропадали, их никто трясти с невинного персонала не будет. А если трясут, значит пропажа была.

    • у Бони нет дома- какая домработница?

    • да никто ничего не воровал.Опять разводят. Боня живет то у знакомых, но неизвестно где. Откуда взяться домработнице? и денег у нее нет- воровать нечего. Пиарятся опять, уже обе.

    • Бони пусть отвечает за свои слова. Возомнила себя богом, типа жизнь способна сломать. Если женщина брала, то пусть ответит перед законом, а не перед Боней. Но судя по всему денег она не брала.

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