Бывшая домработница Виктории Бони подает на нее в суд из-за угроз в свой адрес

Еще недавно мы рассказывали о том, что Виктория Боня публично обвинила свою домработницу Ларису Ханиеву в воровстве. Тогда телеведущая решила проверить помощницу на детекторе лжи, который показал, что та денег не брала. После этого Виктория несколько раз приносила свои извинения экс-домработнице, и, казалось, конфликт был исчерпан.
Однако буквально на днях помощница звезды вновь дала интервью, в котором рассказала, что не собирается прощать Боне необоснованные обвинения. В разговоре с корреспондентом новостного портала «Кавказ. Реалии» Лариса призналась, что телеведущая ей угрожала.
Возмущенная женщина отметила, что не готова просто забыть обидные слова в свой адрес. Лариса подчеркнула, что будет отстаивать свои честь и достоинство в суде. Экс-домработница звезды уже наняла адвоката.