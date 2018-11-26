Бывшая домработница Виктории Бони подает на нее в суд из-за угроз в свой адрес

Скандал с пропажей крупной суммы денег из дома Виктории Бони не утихает. На этот раз домработница, которую модель обвиняла в краже 50 тысяч евро, рассказала, что хочет подать на бывшую хозяйку в суд из-за того, что та ей угрожала.

1 2 3 ... 8 Несколько месяцев назад в доме Виктории Бони произошла кража

Еще недавно мы рассказывали о том, что Виктория Боня публично обвинила свою домработницу Ларису Ханиеву в воровстве. Тогда телеведущая решила проверить помощницу на детекторе лжи, который показал, что та денег не брала. После этого Виктория несколько раз приносила свои извинения экс-домработнице, и, казалось, конфликт был исчерпан.



Однако буквально на днях помощница звезды вновь дала интервью, в котором рассказала, что не собирается прощать Боне необоснованные обвинения. В разговоре с корреспондентом новостного портала «Кавказ. Реалии» Лариса призналась, что телеведущая ей угрожала.

«Она мне в трубку кричала: ''Я тебя посажу, я тебе жизнь так поломаю, что ты нигде больше не найдешь работу''», — цитирует Ханиеву издание.

Возмущенная женщина отметила, что не готова просто забыть обидные слова в свой адрес. Лариса подчеркнула, что будет отстаивать свои честь и достоинство в суде. Экс-домработница звезды уже наняла адвоката.