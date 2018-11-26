«Главное слово в каждой судьбе»: в День матери российские звезды поделились архивными фотографиями

25 ноября наша страна отмечала День матери. В России этот праздник официально учрежден в 1998 году по указу Бориса Ельцина. С тех пор каждое последнее воскресенье ноября дети всех возрастов поздравляют своих родительниц с этим днем. Селебрити также не остались в стороне и в Инстаграме поблагодарили своих мам за все то, что те им дали.
Так или иначе, у интернет-пользователей была возможность не только увидеть тех, кто когда-то родил и воспитал наших сегодняшних кумиров, но и посмотреть, какими были сами знаменитости 10-20-30 лет назад.