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    «Главное слово в каждой судьбе»: в День матери российские звезды поделились архивными фотографиями

    26.11.2018
    В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. В честь праздника знаменитости опубликовали в соцсетях архивные семейные снимки.
    • Певица Жасмин в детстве с мамой
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      Жасмин: «Спасибо за жизнь, милая мама... Ты всегда незримо рядом... И я все чаще вижу лучшие твои черты в твоем маленьком продолжении — моей Маргариточке...»
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    25 ноября наша страна отмечала День матери. В России этот праздник официально учрежден в 1998 году по указу Бориса Ельцина. С тех пор каждое последнее воскресенье ноября дети всех возрастов поздравляют своих родительниц с этим днем. Селебрити также не остались в стороне и в Инстаграме поблагодарили своих мам за все то, что те им дали.

    В честь праздника одни звезды выложили детские фотографии со своими матерями, а другие, будучи сами родителями, опубликовали архивные снимки с детьми. 

    Так или иначе, у интернет-пользователей была возможность не только увидеть тех, кто когда-то родил и воспитал наших сегодняшних кумиров, но и посмотреть, какими были сами знаменитости 10-20-30 лет назад. 

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    Текст: Саша Белая Фото: Instagram
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