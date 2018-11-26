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    Елизавета II не использует слово «беременная», потому что считает его вульгарным

    26.11.2018
    Инсайдеры регулярно рассказывают интересные факты о представителях британской королевской семьи. Как выяснилось совсем недавно, Елизавета II принципиально не называет женщин в положении «беременными».

    У королевских особ, как известно, свои причуды. Так, Елизавета II, по данным газеты Us Weekly, крайне негативно относится к определению «беременная».

    Слово, которое многие из нас считают обычным, отсутствует в лексиконе королевы — она считает его вульгарным. Вместо него Елизавета II использует термин in family way, которое можно перевести как «женщина, готовящаяся стать матерью».

    Журналисты, пообщавшиеся с источниками, близкими к королевской семье, также утверждают, что правительница Великобритании не любит, когда мужчины носят костюмы-тройки или шорты, а также просит своих родных не приводить на торжественные ужины детей.

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    Текст: Елизавета Карасева Фото: Legion-Media.ru, Getty Images
    Теги:

    Меган Маркл, Кейт Миддлтон, Елизавета II

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    Комментарии (2) Добавить комментарий
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    • Пусть попросит своего рыжего внука не приводить никуда его жену

    • Хорошая девочка

      Пусть попросит своего рыжего внука не приводить никуда его жену

      :)))))Поддерживаю! И не потому что она в интересном положении, а потому что просто вульгарная.

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