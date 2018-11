Елизавета II не использует слово «беременная», потому что считает его вульгарным

Инсайдеры регулярно рассказывают интересные факты о представителях британской королевской семьи. Как выяснилось совсем недавно, Елизавета II принципиально не называет женщин в положении «беременными».

Елизавета II не любит слово «беременная»

У королевских особ, как известно, свои причуды. Так, Елизавета II, по данным газеты Us Weekly, крайне негативно относится к определению «беременная».



Слово, которое многие из нас считают обычным, отсутствует в лексиконе королевы — она считает его вульгарным. Вместо него Елизавета II использует термин in family way, которое можно перевести как «женщина, готовящаяся стать матерью».



Журналисты, пообщавшиеся с источниками, близкими к королевской семье, также утверждают, что правительница Великобритании не любит, когда мужчины носят костюмы-тройки или шорты, а также просит своих родных не приводить на торжественные ужины детей.