Евгения Медведева рассказала об отношениях с Алиной Загитовой

В недавнем интервью двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр 2018 года по фигурному катанию Евгения Медведева раскрыла всю правду о своем отношении к олимпийской чемпионке Алине Загитовой.

1 2 3 4 5 6 7 Евгения Медведева впервые не смогла выйти в финал Гран-при по фигурному катанию

В жизни 19-летней Евгении Медведевой наступил непростой период. После того как девушка ушла от Этери Тутберидзе к тренеру из Канады Брайану Орсеру, ее спортивная карьера пошла на спад. На недавнем этапе Гран-при по фигурному катанию во Франции Медведева заняла четвертое место и не смогла выйти в финал. Это произошло впервые во взрослой карьере знаменитой российской спортсменки.

А вот другая российская фигуристка, 16-летняя Алина Загитова, в отличие от своей коллеги, в финал прошла. После этого в Сети то и дело стали появляться новости об их конфликтах и противостояниях.

В своей недавнем интервью информационному агентству РИА Новости Медведева решила рассказать всю правду о своем отношении к Загитовой.

«Я буду говорить за себя. У меня с Алиной никакого конфликта не было. Никакой вражды не было. Я миллион раз говорила, что я видела, как человек пашет. Она работала просто на износ. Я никогда не видела, чтобы на моих глазах кто-то работал так, как Алина», — призналась фигуристка в разговоре с журналистом.



Евгения также добавила, что она глубоко уважает Алину как спортсменку, потому что после такого трудного олимпийского сезона она продолжает держать свой статус, и это очень дорогого стоит.