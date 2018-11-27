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    Евгения Медведева рассказала об отношениях с Алиной Загитовой

    27.11.2018
    В недавнем интервью двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр 2018 года по фигурному катанию Евгения Медведева раскрыла всю правду о своем отношении к олимпийской чемпионке Алине Загитовой.
    • Евгения Медведева
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      Евгения Медведева впервые не смогла выйти в финал Гран-при по фигурному катанию
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    В жизни 19-летней Евгении Медведевой наступил непростой период. После того как девушка ушла от Этери Тутберидзе к тренеру из Канады Брайану Орсеру, ее спортивная карьера пошла на спад. На недавнем этапе Гран-при по фигурному катанию во Франции Медведева заняла четвертое место и не смогла выйти в финал. Это произошло впервые во взрослой карьере знаменитой российской спортсменки. 

    А вот другая российская фигуристка, 16-летняя Алина Загитова, в отличие от своей коллеги, в финал прошла. После этого в Сети то и дело стали появляться новости об их конфликтах и противостояниях.

    В своей недавнем интервью информационному агентству РИА Новости Медведева решила рассказать всю правду о своем отношении к Загитовой. 

    «Я буду говорить за себя. У меня с Алиной никакого конфликта не было. Никакой вражды не было. Я миллион раз говорила, что я видела, как человек пашет. Она работала просто на износ. Я никогда не видела, чтобы на моих глазах кто-то работал так, как Алина», — призналась фигуристка в разговоре с журналистом. 

    Евгения также добавила, что она глубоко уважает Алину как спортсменку, потому что после такого трудного олимпийского сезона она продолжает держать свой статус, и это очень дорогого стоит. 

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Getty Images
    Теги:

    Алина Загитова, Евгения Медведева, Этери Тутберидзе

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    Комментарии (3) Добавить комментарий
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    • У нее был конфликт с Тутберидзе из-за Алины. К самой Загитовой, может претензий и нет, но на ней они споткнулись. А по сути...Мне кажется она высокомерной очень. Может быть я не права, но четко вижу на ней огроменную корону!!!

    • Вот именно сейчас, в данный момент, ей бы лучше помолчать вообще. Ягудин правильно сказал, после срыва надо не оправдываться и не имидж формировать через СМИ, а готовиться к следующим соревнованиям и побеждать. А Загитову никто ни в чем и не обвинял и ни про какие конфликты между ними и намека не было на разу. Она ужасно нервничает, поэтому и дает такие интервью, а это не нужно.

    • Желаю обеим девушкам удачи, обе сильные. Но после того, как я впервые увидела Юдзуру Ханью, мне вообще расхотелось смотреть на других спортсменов любого пола и гражданства. Можете минусовать.

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