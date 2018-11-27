Пугачева, Киркоров, Леонтьев, Судзиловская и другие селебы поздравили супругу Игоря Крутого с 55-летием

Свой день рождения Ольга Крутая отмечает 11 ноября, но в этом году решила закатить вечеринку на две недели позже — 55-летний юбилей требовал серьезной подготовки. 26 ноября она пригласила своих звездных друзей в один из ресторанов столичного делового центра Москва-Сити.



Поздравить супругу Игоря Крутого приехали Олеся Судзиловская, Аркадий Новиков с женой Надеждой, Марина Юдашкина, Валерий Леонтьев и многие другие.



Всех приглашенных угощали черной икрой и рыбными деликатесами, но в этот вечер мало кто сидел за столами, ведь на сцене выступали Дима Билан, Филипп Киркоров и сама Алла Пугачева.



Именинница появилась перед гостями в длинном облегающем платье из черного шелка с короткими рукавами, отороченными белоснежным мехом. Образ завершили бриллиантовые украшения — длинные серьги и широкий браслет.

