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    Пугачева, Киркоров, Леонтьев, Судзиловская и другие селебы поздравили супругу Игоря Крутого с 55-летием

    27.11.2018
    Пять дней назад представители российского шоу-бизнеса поздравляли с 3-летием внучку Игоря Крутого Деми Роуз, а 26 ноября примерно тем же составом поднимали бокалы за здоровье его жены Ольги.

    Свой день рождения Ольга Крутая отмечает 11 ноября, но в этом году решила закатить вечеринку на две недели позже — 55-летний юбилей требовал серьезной подготовки. 26 ноября она пригласила своих звездных друзей в один из ресторанов столичного делового центра Москва-Сити.

    Поздравить супругу Игоря Крутого приехали Олеся Судзиловская, Аркадий Новиков с женой Надеждой, Марина Юдашкина, Валерий Леонтьев и многие другие.

    Всех приглашенных угощали черной икрой и рыбными деликатесами, но в этот вечер мало кто сидел за столами, ведь на сцене выступали Дима Билан, Филипп Киркоров и сама Алла Пугачева.

    Именинница появилась перед гостями в длинном облегающем платье из черного шелка с короткими рукавами, отороченными белоснежным мехом. Образ завершили бриллиантовые украшения — длинные серьги и широкий браслет.  

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    Текст: Алена Петровская Фото: Instagram
    Теги:

    Алла Пугачева, Вика Крутая, Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Михаил Друян, Валерий Леонтьев, Максим Галкин, Дима Билан, Анастасия Винокур, Ольга Крутая, Николай Басков, Олеся Судзиловская, Певица Жасмин, Ида Достман, Марина Юдашкина

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    Комментарии (5) Добавить комментарий
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    • Фото жуть конечно. Либо качество, либо неудачные ракурсы, либо свет. Складывается ощущение, что там было намного круче, чем на передали через фото

    • В отношении указанных персонажей "селебы" - звучит непонятно, и с каким то оскорбительным оттенком..

    • Нафталиновые "селебы"))))

    • Вроде Юбилей, почему дресс-код чёрный? Мрачно, платье у неё скучное, можно было красивое чёрное выбрать. Пугачёва в одном и том же наряде, такое ощущение, ужас.

    • Они может и не расходились с последней тусы?И почему все в черном почти?

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