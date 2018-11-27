«Сексуальные сцены с сыном Миранды — это слишком»: стало известно, почему Ким Кэтролл отказалась от съемок в «Сексе в большом городе»

Слухи о продолжении «Секса в большом городе» ходят уже не первый год, однако исполнительница роли Саманты — 62-летняя Ким Кэтролл — наотрез отказывается в нем сниматься. Недавно актриса рассказала о причинах своего решения.

1 2 3 4 5 6 7 Ким Кэтролл рассказала о причинах своего отказа сниматься в продолжении «Секса в большом городе»



20 лет назад начался показ сериала «Секс в большом городе». В один миг он завоевал любовь зрительниц со всего мира и получил культовый статус. После шести успешных сезонов история четырех подруг продолжилась на киноэкранах — в 2008-м и 2010-м году вышли полнометражные фильмы.



Уже не первый год ходят слухи об активной работе над третьей части «Секса». Несмотря на то, что сценарий ленты уже давно готов, задумке не суждено воплотиться на экранах. Все из-за нежелания Ким Кэтролл, играющей Саманту Джонс, возвращаться к проекту. Поговаривают, что актриса не хочет снова сотрудничать с Сарой Джессикой Паркер, ведь у экранных подруг довольно натянутые отношения в жизни. Однако, по словам инсайдера, дело не только в этом.

«Ким изначально не хотела сниматься в фильмах, и делала это только ради денег», — рассказал приближенный к актрисе источник порталу E! Оnline.

Возможно, Кэтролл могла бы и согласиться на роль из-за крупного гонорара, но все же она не смогла закрыть глаза на некоторые нюансы сценария. В возможном продолжении сюжетная линия ее героини основывается на отношениях с подросшим сыном Миранды Брэди.



По задумке создателей нового фильма, герои должны постоянно попадать вместе в неловкие ситуации: то парень отправляет женщине свои интимные фото, то она застает его за «изучением» своего тела. Конечно, Саманта и раньше сталкивалась с юными парнями, но ведь 14-летний Брэди по сути совсем еще ребенок. Такое развитие событий, по словам информатора, актриса считает неприемлемым даже для своей чересчур раскрепощенной героини.

