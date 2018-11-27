«Я по-хорошему в нее влюблен»: генеральный директор «Пятницы» рассказал о съемках нового сериала с Настей Ивлеевой

Гостем онлайн-шоу «ОК на связи!» стал генеральный директор телеканала «Пятница!» Николай Картозия. Он объявил о запуске нового телесериала, главную роль в котором сыграла Анастасия Ивлеева, ведущая программы «Орел и решка».

Про отношение к Ивлеевой

Я по-хорошему в нее влюблен, я в нее очень верю и считаю, что она на взлете. Я же смею как продюсер сказать, что понимаю ее возможности немного больше, чем она сейчас представляется зрителям. Я уверен, что Настя будет прекрасной актрисой. Прямо сейчас мы снимаем сериал с ее участием, я вижу, как она работает, и это классно. Комедийный сериал, который называется «Туристическая полиция».

О сериале «Туристическая полиция» с Ивлеевой

Мы нашли на стыке реалити и путешествий комедийный сериал с Настей Ивлеевой и большой плеядой прекраснейших комедийных актеров. С нами любимец русской комедии Сергей Бурунов, у которого есть еще сольный сериал на «Пятнице» «Мылодрама». Очень коротко: человек из народа стал генеральным директором телеканала и всем им там наконец покажет. Все совпадения с каналами, названия которых состоят из трех букв, абсолютно случайны. У блистательной Ольги Кортунковой, которую знают по команде Пятигорска из КВН, тоже бенефисный сериал – «Две девицы на мели». Три комедийных сериала запускаются в начале следующего года на «Пятнице».

Генеральный директор телеканала «Пятница!» Николай Картозия

Где будет сниматься новый сезон «Орла и решки»

У нас большая семья «Орлов и решек». «По морям» для тех, кто смотрит в окно и скучает по синему здесь и синему здесь. У нас есть «Орел и решка. Перезагрузка», где работает твоя не очень любимая после определенного высказывания Анастасия Ивлеева. У нас была «Орел и решка. Россия», мы впервые сняли нашу любимую страну так же классно, как мы снимаем какое-нибудь Марокко. Кстати, я хочу сказать, что, по-моему, Якутск собрал больше по рейтингам, чем Монте-Карло.

Про «Секретного миллионера»

Когда мы запускали «Пятницу», мне очень не хотелось делать чисто развлекательный канал. Мне хотелось, чтобы мощь развлекательных движков сочеталась с помощью человеку.

Среди таких программ у нас есть «Зов крови», который мы придумали и запустили в этом году, по поиску родителей для детей. У нас есть проект «Пацанки», который реально спасает этих девочек. Мы им после шоу квартиру снимаем, потому что им некуда возвращаться — они-то изменились, а те, к кому они могут вернуться, — нет.

И есть проект «Секретный миллионер». Ведем переговоры с владельцами бизнесов, реальными миллионерами: брось свой бизнес, уезжай на неделю под видом попрошайки, поживи в этом городе, попросись на ночлег, попроси еды, поживи этой жизнью. И тебе будут помогать или не помогать люди, а в конце, когда ты вскроешься, решишь, кому отдашь свои миллионы, поможешь деньгами, еще чем-то.



Николай Картозия рассказал в эфире шоу «ОК на связи!» о новых сезонах любимых программ и запуске новых проектов

Все эти миллионеры настоящие — владельцы компаний, всех их можно проверить. Люди, с которыми они встречаются, тоже настоящие.

26 ноября у нас премьера фильма «Секретный миллионер год спустя», а сразу после — новые серии. Мы покажем, что случилось с людьми, которые получили деньги в прошлый раз.

Про третий сезон «Секретного миллионера»

Небольшие спойлеры. Знаменитого немецкого миллионера Оскар Хартманн мы отправили в Северодвинск под видом бомжа по фамилии Мюллер с аккордеоном и заставляли играть «Катюшу». Что с ним происходило в этом городе? Там финал всегда такой невероятный!



У нас появился миллиардер из списка Forbes. Это будет совершенно угарный сезон: на одного миллионера напали бандиты, другой стал цыганским бароном… Они, по-моему, более 40 миллионов потратили, а еще квартиры подаренные.



Мы не можем повлиять на выбор миллионера. Это люди, которые никого не слушают, они действуют так, как они хотят. И каждый раз бывают факапы. В этом сезоне один очень крутой миллионер отказался участвовать и давать деньги, развернулся и уехал.

Николай Картозия называет телеканал своим «ребенком»

Про «Пятницу»

Я все время говорю, что телеканал «Пятница» — это такая девчонка, которую мы выращиваем. У меня нет пока своих детей, вот это мой ребенок. Конечно, как любому родителю, хочется, чтобы ребенок в 5 лет умел все: знал все языки, каратэ и так далее. Но сначала должны сформироваться кости благодаря кальцию.



К чему мы пришли к 5 годам нашей девочки? Мне всякий раз неловко объяснять, почему помидорами мы меряем расстояние до конкурентов, но прикол в том, что телеканал «Пятница» — единственный телеканал в России, который с момента своего старта только растет. Вокруг нас большие гиганты рушились, возрастали обратно, а мы только растем — по доле, рейтингу, цене на рекламу, количеству программ в эфире, их уже больше 30. Этот рост не прерывается, именно поэтому мы очень надежные партнеры для рекламодателей. Но самое главное, что больше всего растет количество наших зрителей.