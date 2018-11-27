«Прощай, мой друг»: умер Элвис-Мелвис, любимый пес Алексея Воробьева

Несколько дней назад Алексей Воробьев опубликовал фото из ветеринарной клиники, сообщив, что его пес Элвис-Мелвис заболел пневмонией. Собаке потребовалось серьезное лечение — в ветеринарной клинике его поместили в специальный кислородный отсек, чтобы снизить нагрузку на сердце и облегчить дыхание. Поклонники, видя переживания музыканта, надеялись, что его друг поправится как можно скорее.
Фанаты музыканта сейчас пытаются его утешить, желают ему сил. В одной из последних историй в Инстаграме Алексей поблагодарил всех за поддержку. Напомним, щенка корги ему подарила продюсер Екатерина Гечмен-Вальдек. Элвис-Мелвис чуть-чуть не дожил до своего десятилетия.