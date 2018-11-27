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    «Прощай, мой друг»: умер Элвис-Мелвис, любимый пес Алексея Воробьева

    27.11.2018
    27 ноября Алексей Воробьев сообщил поклонникам печальную новость: из жизни ушла его любимая собака, корги по кличке Элвис-Мелвис. Пес, по словам музыканта, долгое время болел.

    Несколько дней назад Алексей Воробьев опубликовал фото из ветеринарной клиники, сообщив, что его пес Элвис-Мелвис заболел пневмонией. Собаке потребовалось серьезное лечение — в ветеринарной клинике его поместили в специальный кислородный отсек, чтобы снизить нагрузку на сердце и облегчить дыхание. Поклонники, видя переживания музыканта, надеялись, что его друг поправится как можно скорее.

    Чуда, к сожалению, не случилось — Элвис-Мелвис не справился с тяжелой болезнью. 27 ноября Алексей Воробьев сообщил в Инстаграме, что у пса остановилось сердце.

    Фанаты музыканта сейчас пытаются его утешить, желают ему сил. В одной из последних историй в Инстаграме Алексей поблагодарил всех за поддержку. Напомним, щенка корги ему подарила продюсер Екатерина Гечмен-Вальдек. Элвис-Мелвис чуть-чуть не дожил до своего десятилетия. 

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    Текст: Елизавета Карасева Фото: Instagram
    Теги:

    Алексей Воробьев

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    Комментарии (18) Добавить комментарий
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    • Судя по многим видео с ним, он больше любой женщины любил свою собаку. Грустно, пес был прелесть

    • Собачку жалко, конечно. Но почему это в новостях???

    • Это очень грустно и тяжело. Ведь они становятся членами семьи....

    • Алинамалина

      Судя по многим видео с ним, он больше любой женщины любил свою собаку. Грустно, пес был прелесть

      А смысл любить этих женщин?! Большинство - пустышки да еще и верностью сейчас единицы отличаются. А питомец - это душа, которая навсегда с тобой, вне зависимости от обстоятельств!

    • Мягкой радужки. Как же тяжело их терять.

    • Да и пофиг на этих блоховозов. Поноет недельку, да и нового заведет

    • Вы меня конечно извините, собаку жалко, но хозяин у него реально ненормальный! У него глаза ненормального человека! К чему эта показуха? Снимать себя заплаканного, чтобы сказать "спасибо за поддержку"? Это мужчина же в конце концов, а не 14 летняя девочка, у которой умерла собачка, и она грустит онлайн! Можно рыдать по собаке сколько душа просит, это был друг, член семьи, но зачем делать это напоказ, выставлять на всеобщее обозрение в интернете? Еще и новости из этого клепают! Ужасно! Понятие мужественности явно мутировало под влиянием моды.

    • Да и пофиг на этих блоховозов. Поноет недельку, да и нового заведет

      Убейся об стенку дурёха !

    • Кааак??? Боже, я прочитала, меня аж током пробило...Беги по радуге, лапочка...И Леше тоже желаю стойкости, тяжело терять любимцев!

    • Гость

      Вы меня конечно извините, собаку жалко, но хозяин у него реально ненормальный! У него глаза ненормального человека! К чему эта показуха? Снимать себя заплаканного, чтобы сказать "спасибо за поддержку"? Это мужчина же в конце концов, а не 14 летняя девочка, у которой умерла собачка, и она грустит онлайн! Можно рыдать по собаке сколько душа просит, это был друг, член семьи, но зачем делать это напоказ, выставлять на всеобщее обозрение в интернете? Еще и новости из этого клепают! Ужасно! Понятие мужественности явно мутировало под влиянием моды.

      Он зарабатывает этим. Поэтому и клепаются подобные видео.

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