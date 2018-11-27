Мал да удал: сын Юлии Барановской увлекся «Самой красивой девочкой в мире»

Неудивительно, что «Самая красивая девочка в мире» семилетняя Настя Князева уже вовсю покоряет сердца мальчиков. Недавно юная звезда очаровала шестилетнего сына Юлии Барановской.

1 2 3 ... 8 «Самая красивая девочка в мире» Настя Князева произвела впечатление на Арсения Аршавина

В 2017 году британское издание Daily Mail назвало Настю Князеву «Самой красивой девочкой в мире», после чего малышка стала невероятно популярной в соцсетях (аккаунт Насти в Инстаграме, который ведет ее мама, насчитывает более 1,4 миллиона подписчиков). Кроме того, юная знаменитость делает успешную карьеру модели и недавно попробовала себя в роли телеведущей. Выяснилось, что Настя покоряет не только карьерные вершины, но и сердца поклонников.



На днях звезда снялась в клипе на новую песню Романа Архипова «Солнце». Ее партнером по съемкам был младший сын Юлии Барановской — шестилетний Арсений Аршавин. Кавалер оказался под стать: в этом году Арсений стал воспитанником ФК «Барселона», а также попробовал себя в модельном бизнесе, приняв участие в показе детской коллекции Галины Юдашкиной.



Юлия Барановская призналась, что девочка произвела впечатление на его сына. В своем аккаунте в Инстаграме телеведущая поделилась фото с юными звездами и написала: «Вчера, вернувшись домой со съемок клипа Романа Архипова, Арсений переживал только за то, что забыл взять номер телефона у Насти, своей партнерши по съемкам: ''Она же пригласила меня в гости , а я не взял у нее телефон''». Судя по всему, за время работы ребята успели подружиться.

