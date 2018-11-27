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    Мал да удал: сын Юлии Барановской увлекся «Самой красивой девочкой в мире»

    27.11.2018
    Неудивительно, что «Самая красивая девочка в мире» семилетняя Настя Князева уже вовсю покоряет сердца мальчиков. Недавно юная звезда очаровала шестилетнего сына Юлии Барановской.
    • Анастасия Князева и Арсений Аршавин
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      «Самая красивая девочка в мире» Настя Князева произвела впечатление на Арсения Аршавина
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    В 2017 году британское издание Daily Mail назвало Настю Князеву «Самой красивой девочкой в мире», после чего малышка стала невероятно популярной в соцсетях (аккаунт Насти в Инстаграме, который ведет ее мама, насчитывает более 1,4 миллиона подписчиков). Кроме того, юная знаменитость делает успешную карьеру модели и недавно попробовала себя в роли телеведущей. Выяснилось, что Настя покоряет не только карьерные вершины, но и сердца поклонников. 

    На днях звезда снялась в клипе на новую песню Романа Архипова «Солнце». Ее партнером по съемкам был младший сын Юлии Барановской — шестилетний Арсений Аршавин. Кавалер оказался под стать: в этом году Арсений стал воспитанником ФК «Барселона», а также попробовал себя в модельном бизнесе, приняв участие в показе детской коллекции Галины Юдашкиной.

    Юлия Барановская призналась, что девочка произвела впечатление на его сына. В своем аккаунте в Инстаграме телеведущая поделилась фото с юными звездами и написала: «Вчера, вернувшись домой со съемок клипа Романа Архипова, Арсений переживал только за то, что забыл взять номер телефона у Насти, своей партнерши по съемкам: ''Она же пригласила меня в гости , а я не взял у нее телефон''». Судя по всему, за время работы ребята успели подружиться.  

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    Текст: Мария Точилкина Фото: Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
    Теги:

    Анастасия Князева, Юлия Барановская, Роман Архипов

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    Комментарии (4) Добавить комментарий
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    • Не удивительно потому что девочка просто прелесть и в будущем немало мужских сердец разобьёт.

    • Ничего она не разобьет!!! Будет самой обычной девушкой а потом и женщиной, это уже сейчас видно!

    • Настя мне не нравится. Такая маленькая а уже столько напыщенности во взгляде. А вот Арсений очень симпатичный малый, да и вообще все дети Барановской очень приятные.

    • Гость

      Не удивительно потому что девочка просто прелесть и в будущем немало мужских сердец разобьёт.

      Эта круглая мордашка? Вот по маленьким Джоли и Шейк было видно-будущие хищницы.

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