1 2 3 ... 8 Сергей Полунин вновь заставил всех говорить о себе

На теле танцовщика Сергея Полунина красуются почти два десятка татуировок. В своих интервью он не раз признавался: каждая значит для него нечто особенное.



Очередной рисунок, появившийся на теле балеруна, вызвал весьма неоднозначную реакцию в Сети. Грудь Сергея украсил портрет Владимира Путина. «Спасибо Владимиру и всем людям, кто выбрал добро. Мое вам уважение. Нелегко быть сильным и двигаться к свету», — гласила подпись к фото, на котором Полунин оттягивает футболку, демонстрируя нам знакомое лицо.



Подписчики уроженца Херсона, не церемонясь в выражениях, обвинили его в предательстве родной Украины.



К президенту России 29-летний танцовщик испытывает большие симпатии. Благодаря своих поклонников за поздравления с днем рождения, которое он отмечал 20 ноября, Сергей опубликовал в Инстаграме не собственный снимок, а портрет Владимира Владимировича.



«Я хочу воспользоваться этим днем и направить все ваши добрые пожелания Владимиру. По моему мнению, в некоторых частях мира СМИ относится к нему несправедливо, а это не правильно», — объяснил свой поступок Полунин.

