Группу Serebro покидает еще одна солистка

В женских музыкальных группах часто меняются участницы. В свое время это явление затронуло «ВИА Гру» и «Блестящих», где звездный состав полностью менялся несколько раз.
В этом году группе Serebro исполнилось 12 лет. Продержаться в одном из самых популярных герлз-бэндов России от начала до сегодняшнего дня смогла только 33-летняя Ольга Серябкина. Однако в прошлом месяце девушка заявила о том, что уходит из группы, чтобы сконцентрироваться на сольном творчестве.
27 ноября о своем желании покинуть коллектив заявила и еще одна солистка Serebro — 20-летняя Татьяна Моргунова.
Татьяна не раскрыла причин, по которым собирается завершить свою карьеру в группе. «Сейчас снова наступил круговорот событий, когда все должно поменяться <...> будет много новостей, которые вам предстоит узнать», — написала на своей странице в Инстаграме певица.
Подписчики приняли новость об уходе из группы сразу двух девушек с большим недоумением. Некоторые даже решили, что проект могут закрыть насовсем. Но многие поклонники Serebro все же придерживаются версии, что Татьяна ушла из коллектива по личным причинам.