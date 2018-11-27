Группу Serebro покидает еще одна солистка

Пожалуй, герлз-бэнд — одна из самых неустойчивых форм музыкальных коллективов. Это снова доказала группа Serebro, которая с 2019 года меняет почти всех участниц своего состава.

1 2 3 4 5 6 7 В составе группы Serebro произошли изменения

В женских музыкальных группах часто меняются участницы. В свое время это явление затронуло «ВИА Гру» и «Блестящих», где звездный состав полностью менялся несколько раз.



В этом году группе Serebro исполнилось 12 лет. Продержаться в одном из самых популярных герлз-бэндов России от начала до сегодняшнего дня смогла только 33-летняя Ольга Серябкина. Однако в прошлом месяце девушка заявила о том, что уходит из группы, чтобы сконцентрироваться на сольном творчестве.



27 ноября о своем желании покинуть коллектив заявила и еще одна солистка Serebro — 20-летняя Татьяна Моргунова.

Девушка стала участницей группы меньше года назад, выиграв кастинг в социальных сетях.

Татьяна не раскрыла причин, по которым собирается завершить свою карьеру в группе. «Сейчас снова наступил круговорот событий, когда все должно поменяться <...> будет много новостей, которые вам предстоит узнать», — написала на своей странице в Инстаграме певица.



Подписчики приняли новость об уходе из группы сразу двух девушек с большим недоумением. Некоторые даже решили, что проект могут закрыть насовсем. Но многие поклонники Serebro все же придерживаются версии, что Татьяна ушла из коллектива по личным причинам.