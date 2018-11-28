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    «Я так устала рыдать в подушку»: дочь Евгения Осина посвятила ему песню

    28.11.2018
    20 ноября родные и близкие простились с 54-летним Евгением Осиным. 16 летняя дочь музыканта Агния тяжело переживает утрату. На днях она сочинила песню в честь своего ушедшего отца. 

    Евгений Осин пропал с телеэкранов в середине июля. Тогда журналистам удалось узнать, что когда-то знаменитый исполнитель оказался в настолько бедственном положении, что решил продать свою квартиру. Там же его и обнаружили мертвым утром 17 ноября. Мужчина страдал от алкогольной зависимости.

    Неделю назад родные и друзья певца простились с ним. Дочь Осина, 16-летняя Агния, тяжелее всех переживает эту потерю.

    На днях девушка сочинила песню, посвященную отцу. Отрывок из нее Агния опубликовала в своем Инстаграме. 

    «Папа, я так устала рыдать в подушку, вечно вытираю слезы со своего лица. Я рада, что мы простились в понимании, и что это было осенью. Спасибо, что был рядом до конца. Я скучаю по тебе и по своему детству. В раю тебе лучше, чем на земле», — исполнила Агния. Подписчики девушки были растроганы ее песней и выразили свои соболезнования.

    Девушка пошла по стопам отца. Сейчас она учится в Музыкальном училище имени Гнесиных. 

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Persona Stars, Instagram, vk.com
    Теги:

    Евгений Осин

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    Комментарии (2) Добавить комментарий
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    • конечно, каким и от чего бы он зависимым не был, он для них родной и любимый человек. Тут ничего не поделаешь. Только время...

    • так она его вообще никогда не навещала, а сейчас стала многомиллионной наследницей и песни сами полились

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