«Я так устала рыдать в подушку»: дочь Евгения Осина посвятила ему песню

20 ноября родные и близкие простились с 54-летним Евгением Осиным. 16 летняя дочь музыканта Агния тяжело переживает утрату. На днях она сочинила песню в честь своего ушедшего отца.

1 2 3 4 5 6 7 16-летняя дочь Евгения Осина посвятила ему песню

Евгений Осин пропал с телеэкранов в середине июля. Тогда журналистам удалось узнать, что когда-то знаменитый исполнитель оказался в настолько бедственном положении, что решил продать свою квартиру. Там же его и обнаружили мертвым утром 17 ноября. Мужчина страдал от алкогольной зависимости.

Неделю назад родные и друзья певца простились с ним. Дочь Осина, 16-летняя Агния, тяжелее всех переживает эту потерю.

На днях девушка сочинила песню, посвященную отцу. Отрывок из нее Агния опубликовала в своем Инстаграме.

«Папа, я так устала рыдать в подушку, вечно вытираю слезы со своего лица. Я рада, что мы простились в понимании, и что это было осенью. Спасибо, что был рядом до конца. Я скучаю по тебе и по своему детству. В раю тебе лучше, чем на земле», — исполнила Агния. Подписчики девушки были растроганы ее песней и выразили свои соболезнования.

Девушка пошла по стопам отца. Сейчас она учится в Музыкальном училище имени Гнесиных.