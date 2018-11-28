Молодая помощница Петросяна подогрела слухи о беременности, обустроив детскую в своей квартире

В середине ноября Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко, с которой прожил в браке более 30 лет. А на днях предполагаемая новая пассия юмориста Татьяна Брухунова спровоцировала слухи о своем интересном положении.

1 2 3 ... 10 Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись после 33 лет брака

16 ноября этого года стало известно, что Евгений Петросян и Елена Степаненко официально развелись после 33 лет совместной жизни. В прессе уже давно муссируются слухи о том, что разлучницей стала 29-летняя помощница юмориста Татьяна Брухунова. Однако сама девушка не раз опровергала их. На днях же пользователи Сети вновь заподозрили, что ассистентка ждет малыша от Петросяна. На такие мысли многих натолкнула новость о ремонте недавно приобретенной Татьяной квартиры.



По сообщению издания «Комсомольская правда», за время работы у Петросяна Брухунова успела обзавестись элитной недвижимостью в Москве, стоимость которой оценивается в 280 миллионов рублей. За год девушка превратила помещение с голыми стенами в квартиру с шикарным дизайном.

Именно переделка и стала причиной возникновения новых слухов о беременности помощницы 73-летнего мэтра юмора.

Дело в том, что в квартире есть детская с двумя кроватками для младенцев, выполненная в синих тонах. Журналисты предположили, что заказчица дизайна, которой оказалась именно Татьяна, попросила оформить комнату для двух мальчиков. Действительно ли Татьяна ждет ребенка от Евгения Вагановича, мы наверняка узнаем в скором времени.