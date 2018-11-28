Специалист по языку тела объяснил причину натянутых отношений Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Ходят слухи, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон так и не смогли подружиться. Эксперт по языку тела проанализировал поведение герцогинь, чтобы понять, действительно ли существует проблема в их отношениях.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Этой весной Кейт Миддлтон и Меган Маркл породнились. Несмотря на то, что с момента знакомства прошло немало времени, герцогини, по слухам, так и не смогли найти общий язык.



Эксперт по языку тела Джуди Джеймс решила проанализировать отношения знаменитостей, оценив поведение каждой девушки.



По словам специалиста, обычно Кейт отличается сдержанностью, но так как с недавнего времени ее роль в королевской семье стала важнее (напомним, ее муж, принц Уильям, имеет все шансы стать правителем Великобритании), герцогиня стала смелее вести себя на публике.

«Меган удалось намного быстрее влиться в королевскую семью, ведь она голливудская звезда, а значит уверенности у нее не занимать», — объяснила эксперт в интервью The Sun.

Маркл смогла практически моментально завоевать любовь поклонников королевской семьи. Многие считают, что Кейт относится к Меган с завистью. Разбираемся в причинах такого поведения королевских родственниц.



Семьи

Кейт Миддлтон родилась в состоятельной семье предпринимателей, а Меган Маркл — в совершенно обычной семье.

Герцогини с матерями

Мать Кейт Кэрол Миддлтон не стремится попасть в объектив фотографов — возможно, поэтому ее дочь тоже не испытывает «нежных чувств» к вспышкам фотокамер.

Мама Меган Дория Рэгланд с удовольствием позирует фотографам и не боится демонстрировать свои истинные эмоции.

«На фотографиях Меган и Дория выглядят как лучшие подруги — видно, что они очень любят камеру», — резюмирует Джуди Джеймс.

Супруги

В отношении к мужьям Кейт и Меган тоже ведут себя по-разному. Эксперт по языку тела считает, что Миддлтон проявляет свои чувства к партнеру более искренне: «Кейт не позволяет себе лишнего на публике, поэтому ее прикосновения носят случайный характер и зависят от ситуации и настроения».

На публике пары ведут себя абсолютно по-разному

Меган Маркл часто оказывает мужу различные знаки внимания. «Таким образом она позволяет супругу понять, что они тесно связаны друг с другом», — говорит Джеймс.

Публичные выступления

Герцогини совершенно по-разному ведут себя на публике.

Меган проще располагать к себе людей, чем Кейт

«Меган очень свободно общается с публикой — видно, что ей комфортно и приятно взаимодействовать с большой аудиторией. А вот Кейт ведет себя довольно консервативно», — говорит специалист.



Интересно, что с появлением Меган Маркл, герцогиня Кембриджская потихоньку меняет свой имидж и стиль поведения в лучшую сторону.



А кто вам нравится больше — Кейт или Меган?