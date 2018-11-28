Специалист по языку тела объяснил причину натянутых отношений Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Этой весной Кейт Миддлтон и Меган Маркл породнились. Несмотря на то, что с момента знакомства прошло немало времени, герцогини, по слухам, так и не смогли найти общий язык.
Эксперт по языку тела Джуди Джеймс решила проанализировать отношения знаменитостей, оценив поведение каждой девушки.
По словам специалиста, обычно Кейт отличается сдержанностью, но так как с недавнего времени ее роль в королевской семье стала важнее (напомним, ее муж, принц Уильям, имеет все шансы стать правителем Великобритании), герцогиня стала смелее вести себя на публике.
Маркл смогла практически моментально завоевать любовь поклонников королевской семьи. Многие считают, что Кейт относится к Меган с завистью. Разбираемся в причинах такого поведения королевских родственниц.
Семьи
Кейт Миддлтон родилась в состоятельной семье предпринимателей, а Меган Маркл — в совершенно обычной семье.
Мать Кейт Кэрол Миддлтон не стремится попасть в объектив фотографов — возможно, поэтому ее дочь тоже не испытывает «нежных чувств» к вспышкам фотокамер.
«На фотографиях Меган и Дория выглядят как лучшие подруги — видно, что они очень любят камеру», — резюмирует Джуди Джеймс.
Супруги
В отношении к мужьям Кейт и Меган тоже ведут себя по-разному. Эксперт по языку тела считает, что Миддлтон проявляет свои чувства к партнеру более искренне: «Кейт не позволяет себе лишнего на публике, поэтому ее прикосновения носят случайный характер и зависят от ситуации и настроения».
Меган Маркл часто оказывает мужу различные знаки внимания. «Таким образом она позволяет супругу понять, что они тесно связаны друг с другом», — говорит Джеймс.
Публичные выступления
Герцогини совершенно по-разному ведут себя на публике.
«Меган очень свободно общается с публикой — видно, что ей комфортно и приятно взаимодействовать с большой аудиторией. А вот Кейт ведет себя довольно консервативно», — говорит специалист.
Интересно, что с появлением Меган Маркл, герцогиня Кембриджская потихоньку меняет свой имидж и стиль поведения в лучшую сторону.
А кто вам нравится больше — Кейт или Меган?