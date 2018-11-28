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    Специалист по языку тела объяснил причину натянутых отношений Кейт Миддлтон и Меган Маркл

    28.11.2018
    Ходят слухи, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон так и не смогли подружиться. Эксперт по языку тела проанализировал поведение герцогинь, чтобы понять, действительно ли существует проблема в их отношениях.

    Кейт Миддлтон и Меган Маркл
    Кейт Миддлтон и Меган Маркл

    Этой весной Кейт Миддлтон и Меган Маркл породнились. Несмотря на то, что с момента знакомства прошло немало времени, герцогини, по слухам, так и не смогли найти общий язык. 

    Эксперт по языку тела Джуди Джеймс решила проанализировать отношения знаменитостей, оценив поведение каждой девушки.

    По словам специалиста, обычно Кейт отличается сдержанностью, но так как с недавнего времени ее роль в королевской семье стала важнее (напомним, ее муж, принц Уильям, имеет все шансы стать правителем Великобритании), герцогиня стала смелее вести себя на публике.

    «Меган удалось намного быстрее влиться в королевскую семью, ведь она голливудская звезда, а значит уверенности у нее не занимать», — объяснила эксперт в интервью The Sun.

    Маркл смогла практически моментально завоевать любовь поклонников королевской семьи. Многие считают, что Кейт относится к Меган с завистью. Разбираемся в причинах такого поведения королевских родственниц.

    Семьи

    Кейт Миддлтон родилась в состоятельной семье предпринимателей, а Меган Маркл — в совершенно обычной семье.

    Герцогини с матерями
    Герцогини с матерями

    Мать Кейт Кэрол Миддлтон не стремится попасть в объектив фотографов — возможно, поэтому ее дочь тоже не испытывает «нежных чувств» к вспышкам фотокамер.

    Мама Меган Дория Рэгланд с удовольствием позирует фотографам и не боится демонстрировать свои истинные эмоции.

    «На фотографиях Меган и Дория выглядят как лучшие подруги — видно, что они очень любят камеру», — резюмирует Джуди Джеймс.

    Супруги

    В отношении к мужьям Кейт и Меган тоже ведут себя по-разному. Эксперт по языку тела считает, что Миддлтон проявляет свои чувства к партнеру более искренне: «Кейт не позволяет себе лишнего на публике, поэтому ее прикосновения носят случайный характер и зависят от ситуации и настроения». 

    На публике пары ведут себя абсолютно по-разному
    На публике пары ведут себя абсолютно по-разному

    Меган Маркл часто оказывает мужу различные знаки внимания. «Таким образом она позволяет супругу понять, что они тесно связаны друг с другом», — говорит Джеймс.

    Публичные выступления

    Герцогини совершенно по-разному ведут себя на публике.

    Меган проще располагать к себе людей, чем Кейт
    Меган проще располагать к себе людей, чем Кейт

    «Меган очень свободно общается с публикой — видно, что ей комфортно и приятно взаимодействовать с большой аудиторией. А вот Кейт ведет себя довольно консервативно», — говорит специалист.

    Интересно, что с появлением Меган Маркл, герцогиня Кембриджская потихоньку меняет свой имидж и стиль поведения в лучшую сторону.

    А кто вам нравится больше — Кейт или Меган?

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    Текст: Александра Борисова Фото: Legion-Media.ru
    Теги:

    Кейт Миддлтон, Меган Маркл

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • А мне Кейт кажется более искренней и доброжелательной, всегда так открыто улыбается, хохочет, общается, очень естественно себя ведёт))

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