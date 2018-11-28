Не дала: Дженнифер Лопес отказала в автографе известному российскому хоккеисту

В мае этого года 26-летний Игорь Ожиганов подписал контракт с хоккейным клубом «Торонто». Недавно он забил первый гол в карьере в НХЛ (Национальная хоккейная лига, — прим. Woman.ru) и в связи с этим дал интервью газете «Советский спорт». В разговоре с журналистами спортсмен рассказал о забавном случае, который произошел с ним в Калифорнии — ему отказалась дать автограф Дженнифер Лопес. По словам Игоря, он случайно встретил звезду в ресторане.
Возможно, при виде знаменитости Игорь и его товарищ по команде Никита Зайцев смутились, так как они даже не сказали ей, что играют в престижной лиге. «Не, мы как школьники подошли. Дженнифер посмотрела так... И нас сразу отправили восвояси», — рассказал Ожиганов.
Впрочем, хоккеист не сильно расстроился из-за отказа Джей Ло и воспринял эту ситуацию с юмором. Возможно, певица пожалеет о своем решении, ведь Ожиганову прочат большое будущее в НХЛ, и пока он оправдывает все ожидания.
Джей Ло не любит хоккеистов, она любит танцоров и баскетболистов. Женщина она южная, горячая, зачем ей хоккей?