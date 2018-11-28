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    Не дала: Дженнифер Лопес отказала в автографе известному российскому хоккеисту

    28.11.2018
    Российский хоккеист Игорь Ожиганов, который играет за канадский клуб «Торонто», признался, что недавно попросил автограф у Дженнифер Лопес. Увы, спортсмен получил отказ.  

    В мае этого года 26-летний Игорь Ожиганов подписал контракт с хоккейным клубом «Торонто». Недавно он забил первый гол в карьере в НХЛ (Национальная хоккейная лига, — прим. Woman.ru) и в связи с этим дал интервью газете «Советский спорт». В разговоре с журналистами спортсмен рассказал о забавном случае, который произошел с ним в Калифорнии — ему отказалась дать автограф Дженнифер Лопес. По словам Игоря, он случайно встретил звезду в ресторане.

    Возможно, при виде знаменитости Игорь и его товарищ по команде Никита Зайцев смутились, так как они даже не сказали ей, что играют в престижной лиге. «Не, мы как школьники подошли. Дженнифер посмотрела так... И нас сразу отправили восвояси», — рассказал Ожиганов.

    Впрочем, хоккеист не сильно расстроился из-за отказа Джей Ло и воспринял эту ситуацию с юмором. Возможно, певица пожалеет о своем решении, ведь Ожиганову прочат большое будущее в НХЛ, и пока он оправдывает все ожидания.     

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    Текст: Мария Точилкина Фото: Getty Images, Legion-Media.ru, Instagram
    Теги:

    Дженнифер Лопес

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • Джей Ло не любит хоккеистов, она любит танцоров и баскетболистов. Женщина она южная, горячая, зачем ей хоккей?

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