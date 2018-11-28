Не одна, а сразу три: Максим Фадеев намерен полностью обновить состав группы Serebro

Последние несколько месяцев фанаты группы Serebro то и дело получали тревожные известия от своих кумиров. Так, в октябре этого года главная солистка трио Ольга Серябкина объявила о том, что спустя 12 лет работы в коллективе приняла решение покинуть его. А на днях другая участница группы Татьяна Моргунова опубликовала в своем Инстаграме пост, к которому добавила загадочную подпись о том, что «скоро все должно поменяться». После таких известий поклонникам оставалось лишь гадать, чего ждать дальше.
28 ноября третья участница герлз-бэнда Катя Кищук сообщила своим подписчикам, что в нынешнем составе коллектив существует последние два месяца. В 2019 году в группе появятся другие солистки.
В свою очередь, продюсер группы Максим Фадеев подтвердил новость о распаде, объявив о кастинге в новый состав группы. «С сегодняшнего дня начинается официальный кастинг в Serebro. С 28 ноября по 4 декабря выкладывайте видео продолжительностью в одну минуту с исполнением любой песни. Под постом укажите фамилию, имя, возраст и рост. Я буду отсматривать ваши заявки», — написал Фадеев.
В комментариях к постам знаменитостей многочисленные фанаты герлз-бэнда выразили свою благодарность за хорошие песни и клипы, которые за это время они успели выпустить.