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    Не одна, а сразу три: Максим Фадеев намерен полностью обновить состав группы Serebro

    28.11.2018
    В последнее время в СМИ все чаще появлялись слухи о том, что состав группы Serebro вот-вот должен измениться. Поклонники долго не хотели верить в эту новость, однако она все же оказалась правдивой: в 2019 году коллектив ждет полное обновление.

    Последние несколько месяцев фанаты группы Serebro то и дело получали тревожные известия от своих кумиров. Так, в октябре этого года главная солистка трио Ольга Серябкина объявила о том, что спустя 12 лет работы в коллективе приняла решение покинуть его. А на днях другая участница группы Татьяна Моргунова опубликовала в своем Инстаграме пост, к которому добавила загадочную подпись о том, что «скоро все должно поменяться». После таких известий поклонникам оставалось лишь гадать, чего ждать дальше.

    28 ноября третья участница герлз-бэнда Катя Кищук сообщила своим подписчикам, что в нынешнем составе коллектив существует последние два месяца. В 2019 году в группе появятся другие солистки.

    «Serebro в нынешнем составе перестанет существовать в феврале 2019. До этого времени мы будем выступать, и эти концерты невероятно важны для меня и каждой из нас», — поделилась певица.

    В свою очередь, продюсер группы Максим Фадеев подтвердил новость о распаде, объявив о кастинге в новый состав группы. «С сегодняшнего дня начинается официальный кастинг в Serebro. С 28 ноября по 4 декабря выкладывайте видео продолжительностью в одну минуту с исполнением любой песни. Под постом укажите фамилию, имя, возраст и рост. Я буду отсматривать ваши заявки», — написал Фадеев.

    В комментариях к постам знаменитостей многочисленные фанаты герлз-бэнда выразили свою благодарность за хорошие песни и клипы, которые за это время они успели выпустить.

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    Текст: Белла Аллахвердиева Фото: Instagram, Persona Stars
    Теги:

    Группа Serebro, Максим Фадеев

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    Комментарии (3) Добавить комментарий
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    • Ну логично, на последних фотках там такие упитанные девицы стали. Такие телеса не подходят имиджу группы.

    • у него постоянная текучка. Видимо не в девчонках проблема, а в нем какая то. Если были бы хорошие условия труда, так бы от него не сбегали

    • Для меня серебро перестало существовать после того как Темникова ушла: нет больше песен запоминающихся, и девушки все на одно лицо

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