Не одна, а сразу три: Максим Фадеев намерен полностью обновить состав группы Serebro

В последнее время в СМИ все чаще появлялись слухи о том, что состав группы Serebro вот-вот должен измениться. Поклонники долго не хотели верить в эту новость, однако она все же оказалась правдивой: в 2019 году коллектив ждет полное обновление.

1 2 3 ... 9 Ольга Серябкина, Катя Кищук и Татьяна Моргунова покидают группу Serebro

Последние несколько месяцев фанаты группы Serebro то и дело получали тревожные известия от своих кумиров. Так, в октябре этого года главная солистка трио Ольга Серябкина объявила о том, что спустя 12 лет работы в коллективе приняла решение покинуть его. А на днях другая участница группы Татьяна Моргунова опубликовала в своем Инстаграме пост, к которому добавила загадочную подпись о том, что «скоро все должно поменяться». После таких известий поклонникам оставалось лишь гадать, чего ждать дальше.



28 ноября третья участница герлз-бэнда Катя Кищук сообщила своим подписчикам, что в нынешнем составе коллектив существует последние два месяца. В 2019 году в группе появятся другие солистки.

«Serebro в нынешнем составе перестанет существовать в феврале 2019. До этого времени мы будем выступать, и эти концерты невероятно важны для меня и каждой из нас», — поделилась певица.

В свою очередь, продюсер группы Максим Фадеев подтвердил новость о распаде, объявив о кастинге в новый состав группы. «С сегодняшнего дня начинается официальный кастинг в Serebro. С 28 ноября по 4 декабря выкладывайте видео продолжительностью в одну минуту с исполнением любой песни. Под постом укажите фамилию, имя, возраст и рост. Я буду отсматривать ваши заявки», — написал Фадеев.



В комментариях к постам знаменитостей многочисленные фанаты герлз-бэнда выразили свою благодарность за хорошие песни и клипы, которые за это время они успели выпустить.

