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    Раунд! 5-летние Гарри и Лиза Галкины учатся читать рэп

    28.11.2018
    Максим Галкин часто делится с подписчиками забавными видео со своими детьми. На этот раз Гарри и Лиза удивили поклонников своим умением читать рэп.

    Страничка 42-летнего юмориста Максима Галкина в Инстаграм практически полностью посвящена его детям — пятилетним двойняшкам Гарри и Лизе. 

    Недавно Галкин поделился новым роликом. На видео дети читают рэп. По словам Максима, во время просмотра нового выпуска программы «Лучше всех!» ребятам очень понравился один из участников, который показал свое мастерство в зачитывании подобных текстов. Вдохновившись номером, брат и сестра решили тоже попробовать себя в этом жанре. 

    «Сами сочиняют — сами читают — самим нравится — все в традициях рэпа», — иронично прокомментировал видео отец детей.

    Поклонники двойняшек заметили, что Гарри удалось лучше сочинить и исполнить текст, чем его сестре. А вот Лиза заставила фанатов задуматься о том, хватает ли им с братом внимания от звездной матери. В своем тексте девочка говорит о том, что ей якобы позвонила мама и сказала, что сегодня не приедет домой и не зайдет к ней в комнату, чтобы вместе поиграть.

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    Текст: Александра Борисова Фото: Instagram
    Теги:

    Гарри Галкин, Лиза Галкина, Максим Галкин

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • Изрослись и стали неприятны(((

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