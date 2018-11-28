«Я истекала кровью»: Белла Хадид рассказала о худшем дне в своей модельной карьере

Белла Хадид является одной из самых востребованных моделей в мире. Она участвует в показах именитых дизайнеров и является лицом таких брендов, как Dior, Calvin Klein, Nike и других. На днях модель с самой красивой фигурой прибыла в Малайзию, чтобы принять участие в мероприятиях бренда часов Tag Heuer, амбассадором которого является Белла.
Во время одного из интервью девушке задали вопрос о трудностях, с которыми она сталкивалась в своей карьере. Хадид призналась, что в ее работе было много стрессовых ситуаций, но одна оказалась еще и очень болезненной. «Это было во время показа. Меня вытолкнули на подиум, и в этот момент на мне порвалось платье. Застежки от наряда резали мою кожу. Я шла, придерживая платье и истекая кровью", — рассказала модель.
Сейчас Белла вспоминает о том случае с улыбкой, но признает, что тогда ей было очень больно. Модель гордится, что смогла это вынести и достойно пройтись по подиуму.
Прям истекала кровью.. Я думала, ее прокладка подвела...