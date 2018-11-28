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    «Я истекала кровью»: Белла Хадид рассказала о худшем дне в своей модельной карьере

    28.11.2018
    Недавно 22-летняя Белла Хадид рассказала, что жизнь моделей не так легка, как кажется. Оказывается, на одном из показов девушка истекала кровью прямо на подиуме.

    Белла Хадид является одной из самых востребованных моделей в мире. Она участвует в показах именитых дизайнеров и является лицом таких брендов, как Dior, Calvin Klein, Nike и других. На днях модель с самой красивой фигурой прибыла в Малайзию, чтобы принять участие в мероприятиях бренда часов Tag Heuer, амбассадором которого является Белла.

    Во время одного из интервью девушке задали вопрос о трудностях, с которыми она сталкивалась в своей карьере. Хадид призналась, что в ее работе было много стрессовых ситуаций, но одна оказалась еще и очень болезненной. «Это было во время показа. Меня вытолкнули на подиум, и в этот момент на мне порвалось платье. Застежки от наряда резали мою кожу. Я шла, придерживая платье и истекая кровью", — рассказала модель.

    Сейчас Белла вспоминает о том случае с улыбкой, но признает, что тогда ей было очень больно. Модель гордится, что смогла это вынести и достойно пройтись по подиуму.  

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    Текст: Мария Точилкина Фото: Getty Images, Legion-Media.ru, Instagram
    Теги:

    Белла Хадид

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    Комментарии (2) Добавить комментарий
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    • Прям истекала кровью.. Я думала, ее прокладка подвела...

    • Я щас заплачу ууу героиня ***..

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