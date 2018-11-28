Астролог принцессы Дианы уверена, что Меган Маркл родит раньше назначенного срока

Многие гадают, когда именно произойдет пополнение в семье принца Гарри и Меган Маркл. Личный астролог принцессы Дианы Дебби Фрэнк считает, что герцогиня Сассекская родит раньше предполагаемого срока.

1 2 3 ... 8 Астролог принцессы Дианы считает, что Меган Маркл родит раньше назначенного срока

О берменности Меган Маркл было объявлено в середине октября. По информации представителей Кенсингтонского дворца, роды ожидаются в мае 2019 года. Однако фанаты Меган уже высказали предположение, что ее первенец появится на свет в апреле. С ними согласна и личный астролог принцессы Дианы Дебби Фрэнк.



«Я считаю, что ребенок Гарри и Меган родится раньше срока», — сказала Дебби в интервью британскому Tatler. Интересно, что пол малыша астролог назвать пока не может.



У поклонников королевской семьи есть основания прислушаться к Фрэнк: она уже предсказала, что принц Джордж родится под знаком Рака, хотя предполагалось, что это произойдет на стыке между Раком и Львом.



Дебби Фрэнк была личным астрологом принцессы Уэльской с 1989 года и вплоть до ее смерти в 1997-м. «Она была классическим Раком: очень чувствительной, эмоциональной и заботливой. Материнство было самым важным в ее жизни. Но Диана была матерью не только для своих сыновей, но и для всего мира», — рассказала Фрэнк о своей бывшей клиентке.



По словам Дебби, они были в дружеских отношениях и виделись всего за несколько недель до трагической гибели Дианы.