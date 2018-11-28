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    Астролог принцессы Дианы уверена, что Меган Маркл родит раньше назначенного срока

    28.11.2018
    Многие гадают, когда именно произойдет пополнение в семье принца Гарри и Меган Маркл. Личный астролог принцессы Дианы Дебби Фрэнк считает, что герцогиня Сассекская родит раньше предполагаемого срока. 
    • Меган Маркл
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      Астролог принцессы Дианы считает, что Меган Маркл родит раньше назначенного срока
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    О берменности Меган Маркл было объявлено в середине октября. По информации представителей Кенсингтонского дворца, роды ожидаются в мае 2019 года. Однако фанаты Меган уже высказали предположение, что ее первенец появится на свет в апреле. С ними согласна и личный астролог принцессы Дианы Дебби Фрэнк. 

    «Я считаю, что ребенок Гарри и Меган родится раньше срока», — сказала Дебби в интервью британскому Tatler. Интересно, что пол малыша астролог назвать пока не может. 

    У поклонников королевской семьи есть основания прислушаться к Фрэнк: она уже предсказала, что принц Джордж родится под знаком Рака, хотя предполагалось, что это произойдет на стыке между Раком и Львом. 

    Дебби Фрэнк была личным астрологом принцессы Уэльской с 1989 года и вплоть до ее смерти в 1997-м. «Она была классическим Раком: очень чувствительной, эмоциональной и заботливой. Материнство было самым важным в ее жизни. Но Диана была матерью не только для своих сыновей, но и для всего мира», — рассказала Фрэнк о своей бывшей клиентке.  

    По словам Дебби, они были в дружеских отношениях и виделись всего за несколько недель до трагической гибели Дианы.       

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    Текст: Мария Точилкина Фото: Getty Images, REX Features/Fotodom.ru
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    Меган Маркл, Принц Гарри, Принц Уильям, Принцесса Диана, Кейт Миддлтон, Принц Джордж Александр Луи, Принцесса Шарлотта Елизавета Диана, Все о свадьбе Меган Маркл и принца Гарри

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    Комментарии (2) Добавить комментарий
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    • Чтобы это понять, совсем не обязательно быть астрологом ))

    • Ей 12 лет?

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