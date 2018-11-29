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    Принцесса Диана хотела нанять фотографа, чтобы следить за принцем Чарльзом и Камиллой Паркер Боулз

    29.11.2018
    На днях австралийский фотограф Дэррин Лайонс признался, что принцесса Диана, с которой он в свое время тесно общался, хотела нанять его для слежки за принцем Чарльзом. Вероятно, леди Ди хотела собрать доказательства измены своего супруга.      

    На днях в разговоре с журналистами издания Who австралийский фотограф Дэррин Лайонс вспомнил один интересный разговор, который однажды состоялся у него с принцессой Дианой. Дэррин поведал, что леди Ди обращалась к нему по вопросу о слежке за принцем Чарльзом. В свое время Лайонс сотрудничал со многими британскими СМИ и часто делал снимки принцессы Уэлськой, но не ее супруга.

    По словам мужчины, однажды Диана спросила у него, почему он не фотографирует ее мужа. Лайонс ответил, что ему незачем его снимать, потому что у него большие уши и нос, да и вообще Чарльз не красавчик. Дэррин признался, что только потом понял, что в том загадочном разговоре Диана намекала на роман между принцем Чарльзом и Камиллой Паркер Боулз, и хотела, чтобы он запечатлел их свидания на пленку.  

    Папарацци уверяет, что это произошло где-то за год до того, как были сделаны скандальные записи разговоров леди Ди и ее друга Джеймса Гилби. Характер этих бесед был, прямо скажем, интимным: Гилби называл Диану ласковыми прозвищами и говорил, что любит ее. Пленки были опубликованы и, конечно же, повлекли скандал, который стал кульминацией в непростых отношениях между принцем и принцессой Уэльскими, которые к тому моменту уже объявили о своем разрыве.  

    Возможно, Диана хотела, чтобы Дэррин опубликовал обличающие Чарльза снимки в прессе. Кто знает, чем бы тогда закончилась ее трагическая история?

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    Текст: Мария Точилкина Фото: Getty Images
    Теги:

    Принцесса Диана, Принц Чарльз, Камилла Паркер Боулз

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    Комментарии (7) Добавить комментарий
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    • Какой-то чувак, спустя много лет после смерти Дианы, в глубинах своего мозга раскопал случай, когда Диана спросила, почему он не фотографирует ее мужа, и его вдруг озарило, что это она намекала, чтобы он последил за Чарликом и Камиллой? Ну ок, он наверное что-то тяжелое употребляет, вот у него и происходят такие озарения. Новость -то о чем?

    • о грибах новость. если бы да кабы, росли бы во рту грибы

    • Пора оставить в покое её. Вечно что то всплывает. Зачем всё это?

    • Оставьте уже в покое эту неудачливую принцессу, которой уже лет 20 на свете нет, и этого ушастого дедушку-принца, чьи чувства к Камилле,кстати, вполне достойны уважения.

    • Молодец мужик- вспомнил- додумал- хайпанул)))

    • Нас, по всей видимости, к чему то серьезному готовят. Как вариант - колонизация России , Британией. Иначе зачем все эти новости?

    • Гость

      Нас, по всей видимости, к чему то серьезному готовят. Как вариант - колонизация России , Британией. Иначе зачем все эти новости?

      Мож, этим сайтом руководит Брилев?

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