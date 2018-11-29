Принцесса Диана хотела нанять фотографа, чтобы следить за принцем Чарльзом и Камиллой Паркер Боулз

На днях австралийский фотограф Дэррин Лайонс признался, что принцесса Диана, с которой он в свое время тесно общался, хотела нанять его для слежки за принцем Чарльзом. Вероятно, леди Ди хотела собрать доказательства измены своего супруга.

1 2 3 ... 9 Леди Диана пыталась нанять папарацци, чтобы следить за мужем

На днях в разговоре с журналистами издания Who австралийский фотограф Дэррин Лайонс вспомнил один интересный разговор, который однажды состоялся у него с принцессой Дианой. Дэррин поведал, что леди Ди обращалась к нему по вопросу о слежке за принцем Чарльзом. В свое время Лайонс сотрудничал со многими британскими СМИ и часто делал снимки принцессы Уэлськой, но не ее супруга.



По словам мужчины, однажды Диана спросила у него, почему он не фотографирует ее мужа. Лайонс ответил, что ему незачем его снимать, потому что у него большие уши и нос, да и вообще Чарльз не красавчик. Дэррин признался, что только потом понял, что в том загадочном разговоре Диана намекала на роман между принцем Чарльзом и Камиллой Паркер Боулз, и хотела, чтобы он запечатлел их свидания на пленку.



Папарацци уверяет, что это произошло где-то за год до того, как были сделаны скандальные записи разговоров леди Ди и ее друга Джеймса Гилби. Характер этих бесед был, прямо скажем, интимным: Гилби называл Диану ласковыми прозвищами и говорил, что любит ее. Пленки были опубликованы и, конечно же, повлекли скандал, который стал кульминацией в непростых отношениях между принцем и принцессой Уэльскими, которые к тому моменту уже объявили о своем разрыве.



Возможно, Диана хотела, чтобы Дэррин опубликовал обличающие Чарльза снимки в прессе. Кто знает, чем бы тогда закончилась ее трагическая история?

