Меган Фокс улетела отдыхать одна, оставив Брайана Остина Грина дома с детьми

Этим летом 32-летняя актриса Меган Фокс отправилась в путешествие по Скандинавии, Англии и Турции, чтобы изучить местные достопримечательности, посетить археологические раскопки, а заодно и снять несколько выпусков документальной программы «Загадки и мифы», ведущей которой она является.
Лететь Меган решила в гордом одиночестве, оставив своего мужа Брайана Остина Грина с сыновьями — 6-летним Ноа, 4-летним Бодхи и 2-летним Джорни дома.
«Пока дети еще совсем маленькие, я хочу, чтобы у них был стабильный режим дня. Я думаю, родители меня поймут, зная, как тяжело куда-то лететь с двухлетним ребенком. А старший сын сейчас занят учебой в школе, поэтому со мной летать он не может», — сообщила Меган.
В разговоре с журналистом Фокс также добавила, что воспитывает детей достаточно строго, запрещая им пользоваться интернетом. Актриса и сама старается меньше времени проводить со смартфоном в руках. Так, по словам Меган, укрепляется эмоциональная связь между членами семьи.