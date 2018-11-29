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    Меган Фокс улетела отдыхать одна, оставив Брайана Остина Грина дома с детьми

    29.11.2018
    Меган Фокс и Брайан Остин Грин вместе уже 15 лет. Однако путешествовать актриса предпочитает в гордом одиночестве, оставляя супруга дома с сыновьями. В недавнем интервью она рассказала, почему ей комфортнее отдыхать одной.

    Этим летом 32-летняя актриса Меган Фокс отправилась в путешествие по Скандинавии, Англии и Турции, чтобы изучить местные достопримечательности, посетить археологические раскопки, а заодно и снять несколько выпусков документальной программы «Загадки и мифы», ведущей которой она является.

    Лететь Меган решила в гордом одиночестве, оставив своего мужа Брайана Остина Грина с сыновьями — 6-летним Ноа, 4-летним Бодхи и 2-летним Джорни дома.

    В интервью американскому таблоиду Us Weekly актриса призналась, что она не сторонница семейных поездок. 

    «Пока дети еще совсем маленькие, я хочу, чтобы у них был стабильный режим дня. Я думаю, родители меня поймут, зная, как тяжело куда-то лететь с двухлетним ребенком. А старший сын сейчас занят учебой в школе, поэтому со мной летать он не может», — сообщила Меган. 

    В разговоре с журналистом Фокс также добавила, что воспитывает детей достаточно строго, запрещая им пользоваться интернетом. Актриса и сама старается меньше времени проводить со смартфоном в руках. Так, по словам Меган, укрепляется эмоциональная связь между членами семьи.

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Legion-Media.ru, Instagram, Travel Channel
    Теги:

    Меган Фокс, Брайан Остин Грин

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    Комментарии (2) Добавить комментарий
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    • Раз такая строгая, то может не покупала бы сыну платья... А по теме, я ее понимаю, режим действия важен, а по настоящему оценить путешествие дети, особенно маленькие, все равно не могут. Только вот мне без денег не отдыхается...

    • Она не на отдых летает, а на съемки своего нового шоу "Загадки и мифы" -что-то вроде клуба кинопутешествий.

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