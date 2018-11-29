Тина Канделаки подарила 16-летнему сыну квартиру стоимостью 100 миллионов рублей

Тина Канделаки воспитывает двоих детей от бизнесмена Андрея Кондрахина: дочь Меланию и сына Леонтия. В 2010 году супруги развелись, однако, находясь в браке с предпринимателем, телеведущая успела приобрести шикарную недвижимость в одном из элитных районов Москвы.
На днях стало известно, что квартиру, площадь которой составляет 340 квадратных метров, Тина решила переписать на своего сына Леонтия. К слову, юноше только недавно исполнилось 16 лет.
Некоторые журналисты предположили, что столичные апартаменты — щедрый презент Канделаки своему сыну на окончание военного училища, из которого он выпустился в прошлом году. Сама звезда пока никак не комментирует сообщения СМИ.