Тина Канделаки подарила 16-летнему сыну квартиру стоимостью 100 миллионов рублей

Недавно журналистам удалось узнать, что Тина Канделаки подарила своему 16-летнему сыну Леонтию шикарный пентхаус площадью в 340 квадратных метров.

1 2 3 ... 8 Тина Канделаки сделала роскошный подарок своему 16-летнему сыну Леонтию

Тина Канделаки воспитывает двоих детей от бизнесмена Андрея Кондрахина: дочь Меланию и сына Леонтия. В 2010 году супруги развелись, однако, находясь в браке с предпринимателем, телеведущая успела приобрести шикарную недвижимость в одном из элитных районов Москвы.



На днях стало известно, что квартиру, площадь которой составляет 340 квадратных метров, Тина решила переписать на своего сына Леонтия. К слову, юноше только недавно исполнилось 16 лет.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», стоимость жилья составляет более ста миллионов рублей.

Некоторые журналисты предположили, что столичные апартаменты — щедрый презент Канделаки своему сыну на окончание военного училища, из которого он выпустился в прошлом году. Сама звезда пока никак не комментирует сообщения СМИ.