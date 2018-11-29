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    Тина Канделаки подарила 16-летнему сыну квартиру стоимостью 100 миллионов рублей

    29.11.2018
    Недавно журналистам удалось узнать, что Тина Канделаки подарила своему 16-летнему сыну Леонтию шикарный пентхаус площадью в 340 квадратных метров.
    • Тина Канделаки
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      Тина Канделаки сделала роскошный подарок своему 16-летнему сыну Леонтию
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    Тина Канделаки воспитывает двоих детей от бизнесмена Андрея Кондрахина: дочь Меланию и сына Леонтия. В 2010 году супруги развелись, однако, находясь в браке с предпринимателем, телеведущая успела приобрести шикарную недвижимость в одном из элитных районов Москвы.

    На днях стало известно, что квартиру, площадь которой составляет 340 квадратных метров, Тина решила переписать на своего сына Леонтия. К слову, юноше только недавно исполнилось 16 лет.

    Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», стоимость жилья составляет более ста миллионов рублей.

    Некоторые журналисты предположили, что столичные апартаменты — щедрый презент Канделаки своему сыну на окончание военного училища, из которого он выпустился в прошлом году. Сама звезда пока никак не комментирует сообщения СМИ.

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    Текст: Белла Аллахвердиева Фото: Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
    Теги:

    Тина Канделаки

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    Комментарии (14) Добавить комментарий
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    • пфф...100 млн, тоже мне. Вот полюбовница Петросяна молодец, вложилась так вложилась в недвигу))

    • Гость

      пфф...100 млн, тоже мне. Вот полюбовница Петросяна молодец, вложилась так вложилась в недвигу))

      Там степаненка сильнее всё же по итогу вложилась. А молодая новая на него только время/молодость потратит. Он же ещё лет 30 проживёт.

    • Умница и красавица!))

    • Провинциалочки налетай! Жених хоть куда, с квартирой за 100 млн.)))) Квартиру подарила, теперь будет отбиваться от "невест".

    • Хороший подарок

    • Тина-шикарная женщина!

    • таки восточная женщина...обычно там сыночкам дарят жилье, а дочерей по миру пускают))

    • Вот это я понимаю настоящая мать. Создала ребенку шикарное будущее. Мне лично смешны многие женщины, которые хотят, чтобы их сыновья которым по 25-26 лет проводили время только с ними и гуляли с за ручку. А тут подарили шикарную квартиру в 16 лет.

    • При всём моём НЕуважении к Канделаки - это нормально: при возможности обеспечивать своих детей недвигой.Согласитесь, было бы странно, если бы она сыну купила однушку в панельном доме где-нибудь в Некрасовке :)У меня вот тоже головная боль - чтобы и у сына, и у дочери были свои квадратные метры в Москве. Делаем с супругом всё возможное, чтобы дети в 18-20 лет жили уже в своих квартирах.

    • А дочке, как я понимаю, шиш с маслом?

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