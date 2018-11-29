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    Милана Тюльпанова выиграла в борьбе за опеку над сыном Артемием

    29.11.2018
    В этом году мы стали свидетелями громкого бракоразводного процесса Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой. Судебные тяжбы велись несколько месяцев. 

    В конце мая этого года после трех лет брака Александр Кержаков и Милана Тюльпанова перестали жить вместе. Не прошло и месяца после расставания, как Милана рассказала о том, что Александр забрал у нее их маленького сына Артемия и даже не дает с ним видеться.

    23 октября супруги развелись, и суд наконец официально решил, с кем из них останется полуторагодовалый сын.

    Несмотря на то, что органы решили отдать право опеки матери, Милана так и не смогла увидеть Артемия — ее бывший муж отказался отдавать ей ребенка и подал апелляцию на пересмотрение дела.

    Спустя месяц органы опеки вынесли окончательное решение по конфликту Кержакова и Тюльпановой — Артемий остается с мамой. По сообщению телеграм-канала Mash, футболист обязан вернуть ребенка бывшей жене, а также выплачивать алименты на его содержание.

    Милана не смогла сдержать своей радости и сразу после заседания поделилась новостью со своими поклонниками: «Сижу рыдаю от счастья», — написала она на своей странице в Инстаграме.

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    Текст: Александра Борисова Фото: Instagram
    Теги:

    Александр Кержаков, Все о конфликте Миланы и Александра Кержаковых, Милана Кержакова (Тюльпанова)

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    Комментарии (13) Добавить комментарий
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    • Мои поздравления Милане! Еще бы ему моральный ущерб впаять и законодательно заставить подписывать брачный контракт на условиях жены (если еще раз решит под венец сбегать). А то что ни жена, так наркоманка, дебоширка и недомать!

    • Замечательно . Опустили Кержакова на землю . Осталось теперь и Кате Сафоновой отстоять право на сына .

    • Ура!!!!

    • А Шкулев?

    • У Кержа такие маленькие плечики, как у кота!

    • поздравляем!

    • Как сказала одна американка ..."Меня всегда удивляли женщины, которые готовы нанять дорогущих адвокатов и затаскать мужа по инстанциям, пытаясь отсудить того, кого и заимела-то только потому, что забыла о контрацепции" ...

    • Никого не смущает,когда журналист пишет про пересмотрение дела?? Может Кержаков подал всё-таки на пересмотр, а не пересмотрение

    • Молодец! Ребёнок должен быть с мамой, её никто не заменит:)Что за футболисты у нас... Один хуже другого... И все равно выходят за таких...это у них прям прикол детей отбирать у бывших

    • Гость

      Никого не смущает,когда журналист пишет про пересмотрение дела?? Может Кержаков подал всё-таки на пересмотр, а не пересмотрение

      Да ещё и путают суд и органы опеки. Хоть бы поинтересовались темой,недожурналисты

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