Милана Тюльпанова выиграла в борьбе за опеку над сыном Артемием

В этом году мы стали свидетелями громкого бракоразводного процесса Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой. Судебные тяжбы велись несколько месяцев.

1 2 3 4 5 6 7 Милана Тюльпанова выиграла дело об опеке над сыном Артемием

В конце мая этого года после трех лет брака Александр Кержаков и Милана Тюльпанова перестали жить вместе. Не прошло и месяца после расставания, как Милана рассказала о том, что Александр забрал у нее их маленького сына Артемия и даже не дает с ним видеться.

23 октября супруги развелись, и суд наконец официально решил, с кем из них останется полуторагодовалый сын.

Несмотря на то, что органы решили отдать право опеки матери, Милана так и не смогла увидеть Артемия — ее бывший муж отказался отдавать ей ребенка и подал апелляцию на пересмотрение дела.



Спустя месяц органы опеки вынесли окончательное решение по конфликту Кержакова и Тюльпановой — Артемий остается с мамой. По сообщению телеграм-канала Mash, футболист обязан вернуть ребенка бывшей жене, а также выплачивать алименты на его содержание.



Милана не смогла сдержать своей радости и сразу после заседания поделилась новостью со своими поклонниками: «Сижу рыдаю от счастья», — написала она на своей странице в Инстаграме.