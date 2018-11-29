Чудовище и красавица: как Пабло Пикассо сломал жизнь русской балерины Ольги Хохловой

Спутницы художников всегда остаются в тени своих знаменитых мужей, зачастую жертвуя не только собственным делом, но и своей жизнью. Именно таким печальным образом сложилась судьба первой жены Пабло Пикассо, Ольги Хохловой.



1 2 3 ... 23 Пабло Пикассо и Ольга Хохлова встретились, когда ему было 36 лет, а ей — 26

В конце ноября в столичном Пушкинском музее открылась выставка «Пикассо и Хохлова», посвященная знаменитому художнику и его первой жене, балерине Ольге Хохловой.



Как настоящий испанец, Пикассо любил Хохлову неистово и страстно. Как истинный художник, он видел в ней, прежде всего, источник вдохновения, который спустя годы легко сменил на другой.



Официально они были вместе 37 лет, и лишь первые 10 из них прошли в любви и гармонии. Портреты Ольги стали своеобразной летописью этих непростых отношений: в начале их союза она — нежная муза и богиня, накануне оловянной свадьбы — мегера, изматывающая его ревностью и нравоучениями (и не без причины!).



Эксперты называют Пикассо величайшим гением, а также дьяволом во плоти, садистом и всеядным деспотом. Прочитав наш материал, вы сами решите, так ли это.

«Мадемуазель Коклова»

Ольга Хохлова, родившаяся 17 июня 1891 года, была классической русской барышней конца XIX века — любила балы, красивые платья, чай, икру и пирожные. А еще она была в меру успешной танцовщицей, заинтересовавшей самого Сергея Дягилева. Главные партии создатель «Русских сезонов» ей не доверил, но поставил в первый состав кордебалета. Зная, что Серж с посредственными людьми не общался и уж тем более не работал, можно предположить, что Ольга могла бы дорасти и до основного состава. Но тут на ее пути возник Пабло Пикассо.



В 1917-м художник был приглашен Дягилевым для создания костюмов и декораций балета «Парад». Знаменитый испанец сразу обратил внимание на скромную Ольгу, чью фамилию он произносил с ошибкой, называя ее «мадемуазель Кокловой».

Любитель женщин (и мужчин) и пугливая девственница

В то время известный художник, этот неутомимый экспериментатор и андалузский мачо был настолько пресыщен круговертью женщин, прошедших через его постель, что мечтал лишь об одном — тихой семейной жизни с кроткой красавицей. Именно такую он увидел в Ольге Хохловой.



Эти двое были не то что с разных планет — из разных галактик! Он с 14 лет имел множество любовниц и несколько любовников, она в свои 26 оставалась пугливой девственницей. «Вы меня компрометируете», — краснея, говорила танцовщица испанцу, неизменно встречавшему ее на пороге своей парижской квартиры в одних лишь трусах.



Сергей Дягилев, ставший свидетелем этого романа, сразу сообщил художнику, что с его балериной простой интрижки не получится.

«Осторожно, на русских девушках надо жениться», — предупреждал он.

Надо так надо, и 12 июля 1918 года в мэрии VII округа Парижа состоялась регистрация. Следом — венчание по православному обычаю в соборе Александра Невского на улице Дарю.



Прежде чем отправиться в медовый месяц, Пикассо и Хохлова подписали брачный контракт, по условиям которого в случае развода все имущество супругов, в том числе и произведения искусства, делится пополам. В будущем художник еще не раз пожалеет об этом.

Не жизнь, а сказка

По возвращении в Париж началась их семейная жизнь в красивой двухэтажной квартире и с обязательными выходами в свет, где Ольга блистала в изысканных туалетах — всегда в центре внимания. Хохловой очень нравилось быть «мадам Пикассо». Ему же такой образ жизни был в новинку, поэтому Пикассо испытывал ко всему этому неподдельный интерес.



Друзья художника не верили своим глазам: став женатым мужчиной, он забыл о существовании других женщин! В его мире была лишь Ольга. Он задаривал жену дорогими подарками, оплачивал все ее покупки (а шопинг она любила), не считал потраченных денег на шампанское и черную икру (хотя сам предпочитал каталонские сосиски с фасолью) и, конечно же, без перерыва рисовал свою главную музу.



Рождение сына Пауло 4 февраля 1921 года открыло новую главу в этой сказке. Казалось, главная мечта Ольги осуществилась: в семье царила идиллия, ее муж был богат и востребован, а она — любима.

Притяженья больше нет

Незадолго до празднования 10-й годовщины свадьбы Пабло Пикассо понял, что собственная жена его больше не привлекает и не вдохновляет. «Девушки и работа продлевают молодость», — любил повторять он и не случайно говорил о представительницах прекрасного пола во множественном числе.

Прежний Пикассо — любитель женщин и настоящий секс-гигант — вернулся!

Узы брака мешали ему удариться во все тяжкие (совесть все же была), однако вопрос о разводе даже не вставал — он не мог себе позволить лишиться половины всего состояния и картин.



В 1927 году 46-летний художник увлекся 17-летней француженкой Мари-Терез Вальтер, а своей 36-летней жене дал понять, что ей больше нет места в его сердце.



Супруги продолжил жить в одном доме, но Пабло совершенно не замечал Ольгу. Он окончательно переехал в свою мастерскую на втором этаже, где проводил страстные дни и ночи в компании юной любовницы. В скором времени та узнала, что беременна. 5 сентября 1935 года на свет появилась девочка, названная Майей де ла Консепсьон — в честь сестры художника, которая умерла от дифтерии.



Такого поворота Хохлова не ожидала. Униженная и оскорбленная предательством некогда любимого мужчины, она собрала свои вещи и уехала вместе с сыном. Впрочем, попытки вернуть все еще законного мужа женщина не оставляла. Общаться с ним она не могла, поэтому писала письма — больше сотни таких хранятся в парижском музее Пикассо.



Пабло откровенно игнорировал жену, а злость от ее постоянных истерик вымещал в рисунках — в глазах художника из прекрасной богини она превратилась сначала в салонную кокетку, одержимую нарядами, а после — в мегеру с искаженными чертами лица. В творчестве Пабло Пикассо наступил период сюрреализма.

Многодетный отец

На шестом десятке Пикассо в поисках новых источников творческой энергии увлекся студенткой-художницей Франсуазой Жило — умной, яркой, энергичной. Рядом с седым стариком молодая женщина выглядела его внучкой, но это не помешало им прожить вместе 10 лет. Результатом этого союза стали двое детей — сын Клод и дочь Палома.



Именно последняя является самой известной из всех отпрысков великого художника. От своего отца она унаследовала не только творческую жилку и определенную эксцентричность (снималась в эротических фильмах), но и массивный нос, из-за которого, впрочем, никогда не комплексовала.



Внебрачная дочь гения мечтала о творческой карьере, но хотела во что бы то ни стало избежать сравнений с отцом. Ей это удалось: Палома стала известным ювелиром, сотрудничавшим в разное время с такими Домами, как Tiffany&Co и Yves Saint Laurent. Кроме этого она выпустила несколько коммерчески успешных парфюмов.

Печальный конец

Что же касается Ольги Хохловой, то ее жизнь стремительно катилась под откос. Последние годы жизни были весьма печальными. В прошлое канула всеми уважаемая женщина и светская львица — теперь она стала никем и ничем.



Многочисленные «друзья», конечно же, сразу отвернулись от нее. Измученная депрессиями и нервными срывами экс-балерина утратила свою былую красоту и не хотела никому показываться в таком виде.

Ольга потеряла не только всех друзей, но и собственного сына.

По воспоминаниям его дочери Марины, Пауло попал под влияние отца и сделал выбор в его пользу, по сути, отказавшись от матери: «И даже когда бабушка заболела раком, он продолжал игнорировать ее и никогда не навещал, очевидно, боясь гнева Пикассо. Она умерла очень одинокой».



Ольга Хохлова скончалась в городской больнице Канн 11 февраля 1955 года. Неверный муж не приехал на похороны жены. В память о ней у Пикассо осталось 44 портрета и привычка сидеть «на дорожку».

Жертвы гения

Пабло Пикассо пережил жену на 28 лет. Смерть художника повлекла за собой цепь роковых происшествий.



По воспоминаниям все той же Марины Пикассо, ее брат Паблито покончил с собой сразу же после смерти деда. Их отец умер спустя два года. Вскоре повесилась Мари-Тереза Вальтер, а сразу после застрелилась Жаклин Рок, на которой художник женился после смерти своей первой жены.



Нынешние потомки Пабло Пикассо разбросаны по всему миру и предпочитают друг с другом не общаться — от греха подальше.