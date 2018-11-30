Крик души: Бузова страдает, что в ней не видят «нежную, глубокую и ранимую девочку»

Ольга Бузова — одна из самых известных личностей в российском шоу-бизнесе. Недавно певица и телеведущая откровенно поведала о своих переживаниях по поводу того, как популярность влияет на ее отношения с людьми.
«Как хочется, чтобы со мной общались не потому что я — Бузова, и могу в дальнейшем помочь что-то прорекламировать, продвинуть, поделиться связями, а потому что я — добрый, интересный, отзывчивый и безумно искренний человек...» — написала Ольга в своем микроблоге (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Ведущая также посетовала на свою доверчивость: «Наверное поэтому так часто в моей жизни происходят ситуации, когда я ошибаюсь в людях».
Знаменитость надеется, что однажды встретит мужчину, которому захочется ее оберегать. Бузова хочет, чтобы в ней видели не звезду, а «нежную, глубокую и ранимую девочку».
Возможно, на такие мысли Ольгу натолкнули неудачные отношения с финалистом телешоу «Замуж за Бузову» Денисом Лебедевым. Что ж, мы верим, что певица еще встретит достойного мужчину.
Да как же она достала всех уже с криками души, ну тете 33 года почти, пора сменить, наконец, пластинку