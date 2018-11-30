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    Крик души: Бузова страдает, что в ней не видят «нежную, глубокую и ранимую девочку»

    30.11.2018
    32-летняя Ольга Бузова сейчас находится на пике своей популярности. Но, видимо, всему есть своя цена. Недавно звезда призналась, что переживает из-за того, что многие хотят ее использовать. 
    • Ольга Бузова
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      Ольга Бузова переживает, что в ней не видят «нежную, глубокую и ранимую девочку»
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    Ольга Бузова — одна из самых известных личностей в российском шоу-бизнесе. Недавно певица и телеведущая откровенно поведала о своих переживаниях по поводу того, как популярность влияет на ее отношения с людьми. 

    «Как хочется, чтобы со мной общались не потому что я — Бузова, и могу в дальнейшем помочь что-то прорекламировать, продвинуть, поделиться связями, а потому что я — добрый, интересный, отзывчивый и безумно искренний человек...» — написала Ольга в своем микроблоге (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

    Ведущая также посетовала на свою доверчивость: «Наверное поэтому так часто в моей жизни происходят ситуации, когда я ошибаюсь в людях». 

    Знаменитость надеется, что однажды встретит мужчину, которому захочется ее оберегать. Бузова хочет, чтобы в ней видели не звезду, а «нежную, глубокую и ранимую девочку». 

    Возможно, на такие мысли Ольгу натолкнули неудачные отношения с финалистом телешоу «Замуж за Бузову» Денисом Лебедевым. Что ж, мы верим, что певица еще встретит достойного мужчину.  

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    Текст: Мария Точилкина Фото: Instagram
    Теги:

    Ольга Бузова

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    Комментарии (7) Добавить комментарий
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    • Да как же она достала всех уже с криками души, ну тете 33 года почти, пора сменить, наконец, пластинку

    • Типично! В 14 хотят выглядеть взрослыми тетками, а под сорокет вдруг - привет!Я девочка и глазками хлоп-хлоп. что Бузова, что та же Маркл. Фу!

    • О Господи...Да большинство людей старается не обращать на тебя внимание именно потому, что ты Бузова! Надоела реклама, понты и пиар!

    • Сам себя не похвалишь - никто не похвалит. А я вижу исчадие ада, жесткую, беспринципную холодную стерву. Страшную и мерзкую.

    • ну дорогуша....это обратная сторона медали...под названием Известность. Ты хотела этого сама, чего ноешь. Достали наши звездюли, все о себе напоказ, а потом удивляются замечаниям и негативу....тьфу ты.

    • Пусть не льстит себе. Фрик, но никак не знаменитость. Репутация не очень умной из дома2 и безголосой певицы. Просто хайп и спонсор всего этого хороший.

    • Фрик

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