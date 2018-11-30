Крик души: Бузова страдает, что в ней не видят «нежную, глубокую и ранимую девочку»

32-летняя Ольга Бузова сейчас находится на пике своей популярности. Но, видимо, всему есть своя цена. Недавно звезда призналась, что переживает из-за того, что многие хотят ее использовать.

1 2 3 ... 8 Ольга Бузова переживает, что в ней не видят «нежную, глубокую и ранимую девочку»

Ольга Бузова — одна из самых известных личностей в российском шоу-бизнесе. Недавно певица и телеведущая откровенно поведала о своих переживаниях по поводу того, как популярность влияет на ее отношения с людьми.



«Как хочется, чтобы со мной общались не потому что я — Бузова, и могу в дальнейшем помочь что-то прорекламировать, продвинуть, поделиться связями, а потому что я — добрый, интересный, отзывчивый и безумно искренний человек...» — написала Ольга в своем микроблоге (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).



Ведущая также посетовала на свою доверчивость: «Наверное поэтому так часто в моей жизни происходят ситуации, когда я ошибаюсь в людях».



Знаменитость надеется, что однажды встретит мужчину, которому захочется ее оберегать. Бузова хочет, чтобы в ней видели не звезду, а «нежную, глубокую и ранимую девочку».



Возможно, на такие мысли Ольгу натолкнули неудачные отношения с финалистом телешоу «Замуж за Бузову» Денисом Лебедевым. Что ж, мы верим, что певица еще встретит достойного мужчину.