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    Облегающее супермини и торт с сумками Chanel: Анастасия Квитко отпраздновала 24-й день рождения

    30.11.2018
    Зная любовь Анастасии Квитко к купальникам, мы подумали, что свой день рождения она будет отмечать на пляже. Но нет — вечеринку для своих подруг звезда Инстаграма закатила в ресторане, популярном среди русскоговорящих жителей Майами-Бич. 

    25 ноября Анастасии Квитко исполнилось 24 года. Шумную вечеринку по такому случаю она закатила спустя пять дней, пригласив подруг в ресторан Bâoli Miami.

    В меню в этот вечер были лишь фрукты и огромный торт. Кондитеры создали для «русской Ким Кардашьян» сладкое изделие, украсив его фигурками в виде сумок Chanel и туфель Christian Louboutin. 

    У гостей не было шанса затмить именинницу — Настя была одета в очень короткое и сильно обтягивающее белоснежное платье. Наряд едва прикрывал знаменитые ягодицы Квитко, которыми она, не переставая, крутила, едва заметив камеры.

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    Текст: Алена Петровская Фото: Instagram
    Теги:

    Анастасия Квитко

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