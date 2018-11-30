Облегающее супермини и торт с сумками Chanel: Анастасия Квитко отпраздновала 24-й день рождения

Зная любовь Анастасии Квитко к купальникам, мы подумали, что свой день рождения она будет отмечать на пляже. Но нет — вечеринку для своих подруг звезда Инстаграма закатила в ресторане, популярном среди русскоговорящих жителей Майами-Бич.



1 2 3 4 5 6 7 Анастасия Квитко отметила день рождения

25 ноября Анастасии Квитко исполнилось 24 года. Шумную вечеринку по такому случаю она закатила спустя пять дней, пригласив подруг в ресторан Bâoli Miami.



В меню в этот вечер были лишь фрукты и огромный торт. Кондитеры создали для «русской Ким Кардашьян» сладкое изделие, украсив его фигурками в виде сумок Chanel и туфель Christian Louboutin.



У гостей не было шанса затмить именинницу — Настя была одета в очень короткое и сильно обтягивающее белоснежное платье. Наряд едва прикрывал знаменитые ягодицы Квитко, которыми она, не переставая, крутила, едва заметив камеры.

