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    «Она сама разберется»: Анастасия Заворотнюк рассказала, почему предпочитает не вмешиваться в личную жизнь дочери

    30.11.2018
    Дети Анастасии Заворотнюк уже совсем выросли — ее дочь Анна даже успела покинуть родительский дом, переехав в другую страну. Актриса рассказала, как ей удалось отпустить свою дочь во взрослую жизнь.

    У 47-летней актрисы Анастасии Заворотнюк двое уже совсем взрослых детей — 22-летняя дочь Анна и 18-летний сын Майкл. Так как парень только начинает делать первые шаги в новую жизнь, то девушка уже давно покинула родительское гнездо.

    В этом году девушка закончила учебу в Америке и начала строить карьеру. Уже не первый год она живет вдали от родины, приезжая домой только по праздникам.

    Однако такая долгая разлука с родными не беспокоит ни девушку, ни ее звездную мать. 

    Недавно Анастасия Заворотнюк дала интервью порталу «Комсомольская правда», в котором поведала о своих отношениях с дочерью. По словам актрисы, она уже давно не контролирует Анну — своими успехами девушка доказала матери, что она взрослый и ответственный человек.

    Корреспондент также спросил Заворотнюк о том, когда та планирует стать бабушкой, на что Анастасия ответила, что пока рано задавать такой вопрос, ведь ее дочь даже не состоит в отношениях. Кроме того, актриса заметила, что предпочитает не вмешиваться в личную жизнь Анны. «Лучше умной девушке ничего не говорить, она сама разберется», — сказала Анастасия.

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    Текст: Александра Борисова Фото: Instagram
    Теги:

    Анна Заворотнюк (Стрюкова), Анастасия Заворотнюк

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    Комментарии (2) Добавить комментарий
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    • Как они похожи!!

    • Так она ж вроде в МГУ училась? Вы же здесь на вуман сами писали, видать не потянула "умная девушка" столичный вуз

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