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    И кто теперь круче? Знаменитости, над которыми издевались в школе

    02.12.2018
    Знали ли обидчики этих звезд, что те самые лузеры, аутсайдеры и белые вороны, над которыми все регулярно насмехались, в будущем обретут многомиллионную армию поклонников и станут известными во всем мире. Наверное, нет. Иначе сейчас бы они не так сильно жалели о том, что не дружили с ними раньше. В нашем материале вы найдете 14 историй звезд, которых травили одноклассники.
    • Анфиса Чехова
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      Анфиса Чехова: дразнили за полноту 

      Анфиса Чехова — уверенная в себе и яркая красотка. Но такой она была не всегда. В школьные годы у нее было много комплексов из-за внешности. А все потому, что одноклассники не упускали возможности лишний раз указать Анфисе на ее полноту (в 16 лет она весила 72 килограмма при росте 163 сантиметра). Из-за этого сверстники придумали ей прозвище «Мадам Грицацуева» 
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    Это сегодня они — популярные звезды, которых обожают миллионы, а их карьера вызывает зависть и восхищение. Им подражают, копируют их стиль, выражения и манеру речи. Правда, мало кто знает, через что эти селебы прошли в детстве. Побои, издевки и насмешки со стороны сверстников — только малая часть того, с чем нашим героям пришлось столкнуться в нежном возрасте. 

    Так, Ирину Шейк называли «Чунга-Чангой» за пухлые губы и смуглую кожу, а вот Рианну, наоборот, дразнили за то, что она чересчур «светлая». И даже будущего супергероя Тома Круза сверстники считали ни много ни мало умственно отсталым.

    Однако с годами из гадких утят они превратились в прекрасных лебедей с мировой славой и признанием. В нашей галерее мы собрали 14 откровенных историй знаменитостей, которые вспоминают школьные годы с содроганием.

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Getty Images, Legion-Media.ru, East News, Instagram
    Теги:

    Селена Гомес, Меган Фокс, Майли Сайрус, Рианна, Кейт Миддлтон, Тэйлор Свифт, Зак Эфрон, Виктория Бекхэм, Шарлиз Терон, Том Круз, Маша Малиновская, Джордж Клуни, Ирина Шейк, Анфиса Чехова

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    Комментарии (3) Добавить комментарий
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    • Мне кажется,что некоторые из этой подборки специально говорят, что их не любили и издевались в школе.

    • что же анфисы не указали настоящую фамилию и имя,шейк и в детстве и сейчас красотка

    • А красота, красота то где???

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