И кто теперь круче? Знаменитости, над которыми издевались в школе

- Анфиса Чехова: дразнили за полнотуАнфиса Чехова — уверенная в себе и яркая красотка. Но такой она была не всегда. В школьные годы у нее было много комплексов из-за внешности. А все потому, что одноклассники не упускали возможности лишний раз указать Анфисе на ее полноту (в 16 лет она весила 72 килограмма при росте 163 сантиметра). Из-за этого сверстники придумали ей прозвище «Мадам Грицацуева»Смотреть галерею
Это сегодня они — популярные звезды, которых обожают миллионы, а их карьера вызывает зависть и восхищение. Им подражают, копируют их стиль, выражения и манеру речи. Правда, мало кто знает, через что эти селебы прошли в детстве. Побои, издевки и насмешки со стороны сверстников — только малая часть того, с чем нашим героям пришлось столкнуться в нежном возрасте.
Так, Ирину Шейк называли «Чунга-Чангой» за пухлые губы и смуглую кожу, а вот Рианну, наоборот, дразнили за то, что она чересчур «светлая». И даже будущего супергероя Тома Круза сверстники считали ни много ни мало умственно отсталым.
Однако с годами из гадких утят они превратились в прекрасных лебедей с мировой славой и признанием. В нашей галерее мы собрали 14 откровенных историй знаменитостей, которые вспоминают школьные годы с содроганием.