И кто теперь круче? Знаменитости, над которыми издевались в школе

Знали ли обидчики этих звезд, что те самые лузеры, аутсайдеры и белые вороны, над которыми все регулярно насмехались, в будущем обретут многомиллионную армию поклонников и станут известными во всем мире. Наверное, нет. Иначе сейчас бы они не так сильно жалели о том, что не дружили с ними раньше. В нашем материале вы найдете 14 историй звезд, которых травили одноклассники.

Это сегодня они — популярные звезды, которых обожают миллионы, а их карьера вызывает зависть и восхищение. Им подражают, копируют их стиль, выражения и манеру речи. Правда, мало кто знает, через что эти селебы прошли в детстве. Побои, издевки и насмешки со стороны сверстников — только малая часть того, с чем нашим героям пришлось столкнуться в нежном возрасте.

Так, Ирину Шейк называли «Чунга-Чангой» за пухлые губы и смуглую кожу, а вот Рианну, наоборот, дразнили за то, что она чересчур «светлая». И даже будущего супергероя Тома Круза сверстники считали ни много ни мало умственно отсталым.

Однако с годами из гадких утят они превратились в прекрасных лебедей с мировой славой и признанием. В нашей галерее мы собрали 14 откровенных историй знаменитостей, которые вспоминают школьные годы с содроганием.