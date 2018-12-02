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    «Это моя вечеринка!»: все, что вы хотели знать о русском рэпе, но боялись спросить

    02.12.2018
    Если вы мало что знаете о современных русских рэперах и ваше погружение в хип-хоп-культуру закончилось с «вечеринками у Децла дома», Woman.ru спешит на помощь. Мы готовы восполнить массовые пробелы в познаниях об отечественной рэп-тусовке и помочь всем желающим со знанием дела вворачивать правильные фразы в разговорах с молодым поколением. Полный обзор топовых исполнителей новой волны — в нашем специальном материале.
    • Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов)
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      Хаски, 25 лет

      Как «поднялся с низов»: Дмитрий Кузнецов, выступающий под псевдонимом Хаски, родился в Улан-Удэ в 1993 году. Несколько лет назад исполнитель закончил журфак МГУ, но вскоре разочаровался в профессии и занялся рэпом. Дебютный альбом музыканта  «сбчь жзнь» не принес ему популярности. А вот второй сборник «Любимые песни (воображаемых) людей», который вышел в прошлом году, сделал Хаски одной из ключевых фигур в современном русском рэпе. Теперь его кинематографичные клипы набирают миллионы просмотров, а остросоциальные треки уверенно держатся в топе стриминговых сервисов
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    Последние годы стали эпохой прорыва современного русского хип-хопа — каждые несколько месяцев появляются новые артисты, которые заявляют о себе через Интернет, не стесняются в выражениях и не подстраиваются ни под какие уже существующие форматы, особенно — под телевидение, постоянное мелькание на котором они считают «зашкваром». Можно сколько угодно отмахиваться от русского рэпа, но мы предлагаем если не внимательно изучить, то хотя бы поверхностно познакомиться с захлестнувшим российскую музыку явлением.

    Тем, кто точно знает, что такое «низкий флекс», «шатаут», «эдлибы» и «трэп-хата», а также, кого задиссил Гнойный и какой рэпер недавно устроил свои собственные похороны, этот материал вряд ли будет интересен.А вот для тех, кто хотел бы наконец разобраться, кто есть кто в современном русском рэпе, Woman.ru подготовил шпаргалку, изучив которую, вы сможете поддержать светский разговор со своими детьми, племянниками, а может и внуками.

    P.S. Если вдруг после прочтения текста в вас разыгралась жажда знаний и наших героев вам показалось мало, в молодежной тусовке всегда можно вытащить туз из рукава и блеснуть знанием следующих имен: Morgenshtern, GONE.Fludd или Big Baby Tapе — почет и уважение в среди тинейджеров вам обеспечены! 

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram, VK.com
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    Рэпер Баста (Василий Вакуленко), Певец ЛСП (Олег Савченко), Скриптонит (Адиль Жалелов), Oxxxymiron (Мирон Федоров), Рэпер Jah Khalib, Вячеслав Машнов( Гнойный), Рэпер Pharaoh (Глеб Голубин), Рэпер Face (Иван Дремин), Рэпер Элджей, Федор Инсаров (Feduk), Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов)

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