«Это моя вечеринка!»: все, что вы хотели знать о русском рэпе, но боялись спросить

Если вы мало что знаете о современных русских рэперах и ваше погружение в хип-хоп-культуру закончилось с «вечеринками у Децла дома», Woman.ru спешит на помощь. Мы готовы восполнить массовые пробелы в познаниях об отечественной рэп-тусовке и помочь всем желающим со знанием дела вворачивать правильные фразы в разговорах с молодым поколением. Полный обзор топовых исполнителей новой волны — в нашем специальном материале.

1 2 3 ... 65 Хаски, 25 лет

Как «поднялся с низов»: Дмитрий Кузнецов, выступающий под псевдонимом Хаски, родился в Улан-Удэ в 1993 году. Несколько лет назад исполнитель закончил журфак МГУ, но вскоре разочаровался в профессии и занялся рэпом. Дебютный альбом музыканта «сбчь жзнь» не принес ему популярности. А вот второй сборник «Любимые песни (воображаемых) людей», который вышел в прошлом году, сделал Хаски одной из ключевых фигур в современном русском рэпе. Теперь его кинематографичные клипы набирают миллионы просмотров, а остросоциальные треки уверенно держатся в топе стриминговых сервисов

Последние годы стали эпохой прорыва современного русского хип-хопа — каждые несколько месяцев появляются новые артисты, которые заявляют о себе через Интернет, не стесняются в выражениях и не подстраиваются ни под какие уже существующие форматы, особенно — под телевидение, постоянное мелькание на котором они считают «зашкваром». Можно сколько угодно отмахиваться от русского рэпа, но мы предлагаем если не внимательно изучить, то хотя бы поверхностно познакомиться с захлестнувшим российскую музыку явлением.

Тем, кто точно знает, что такое «низкий флекс», «шатаут», «эдлибы» и «трэп-хата», а также, кого задиссил Гнойный и какой рэпер недавно устроил свои собственные похороны, этот материал вряд ли будет интересен.А вот для тех, кто хотел бы наконец разобраться, кто есть кто в современном русском рэпе, Woman.ru подготовил шпаргалку, изучив которую, вы сможете поддержать светский разговор со своими детьми, племянниками, а может и внуками.



P.S. Если вдруг после прочтения текста в вас разыгралась жажда знаний и наших героев вам показалось мало, в молодежной тусовке всегда можно вытащить туз из рукава и блеснуть знанием следующих имен: Morgenshtern, GONE.Fludd или Big Baby Tapе — почет и уважение в среди тинейджеров вам обеспечены!