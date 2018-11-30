Эксперт поведала, что говорит язык тела об отношениях Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса

Брак Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса многим кажется идеальным. Так ли это? На этот вопрос ответила известный американский психолог.



1 2 3 ... 10 Эксперт сделала выводы о браке Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса по языку тела актеров

Всем известно, что язык тела часто выдает наши секреты. Американская психолог Джейн Грир проанализировала многие выходы на публику Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса, чтобы узнать, так ли идеальны их отношения. Своими выводами она поделилась с американским Women's Health. Что же выяснила эксперт?



В первую очередь Грир отметила, что Блейк часто облокачивается и опирается рукой на Райана. Эксперт утверждает, что это признак доверия между супругами. Кроме того, такое поведение говорит о том, что Райан часто поддерживает Блейк.



Также эксперт считает, что Рейнольдс очень внимателен к своей жене.

«Он все время поворачивается к Блейк, чтобы убедиться, что у нее все в порядке. Райан ведет себя как настоящий джентльмен», — объяснила Грир. По тому, как актер обнимает супругу, она видит, что он оберегает и защищает ее.



Психолог не могла не заметить, что Райан и Блейк часто поворачиваются друг к другу телами и смотрят в глаза. «Они абсолютно поглощены друг другом даже на шумных мероприятиях и в окружении папарацци. Очевидно, что супруги очень близки и не стесняются выражать свою страсть», — сказала эксперт.



Еще Грир сказала, что Рейнольдс и Лайвли — абсолютно семейные люди. На фотографиях, где пара запечатлена с детьми, их взгляды как бы говорят: «Посмотри, что у нас есть!».



Так что, можно не сомневаться в искренности чувств между Райаном и Блейк, и остается лишь порадоваться за их семейное счастье.

