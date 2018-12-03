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    Николь Кидман объяснила, почему больше никогда не будет говорить о Томе Крузе

    03.12.2018
    С момента развода 51-летней Николь Кидман и 56-летнего Тома Круза прошло почти 20 лет. Актриса не особенно распространяется о личной жизни. Недавно она рассказала, почему отныне больше не будет говорить о бывшем муже.

    Николь Кидман и Том Круз были одной из самых ярких и красивых голливудских пар 1990-х. Однако их брак был непростым и продлился 10 лет. По слухам, актеры до сих пор поддерживают дружеские отношения, ведь у них есть двое приемных детей: 25-летняя Белла и 23-летний Коннор. Но на днях Николь заявила, что больше не будет обсуждать бывшего мужа. 

    «У меня есть муж, и я считаю это неуважением к нему. Прошло уже 20 лет, я не хочу больше говорить об этом», — сказала Кидман журналистам Observer magazine. С 2006 года актриса счастлива в браке с Китом Урбаном, у пары подрастают дочери Сандэй Роуз и Фэйт Маргарет.

    В последний раз Николь упоминала Тома Круза в связи с движением против харрасмента MeToo. Знаменитость призналась, что ей удалось избежать сексуальных домогательств, потому что она была замужем и редко ходила на вечеринки. Однако обсуждать личность самого Тома или их отношения Кидман более не намерена.

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    Текст: Мария Точилкина Фото: Getty Images, Legion-Media.ru, Instagram
    Теги:

    Николь Кидман, Кит Урбан, Том Круз

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