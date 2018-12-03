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    Лиза Боярская поделилась новым «беременным» снимком, на котором выглядит юной и беззаботной

    03.12.2018
    32-летняя Елизавета Боярская и ее супруг, 36-летний Максим Матвеев, ждут второго ребенка. Судя по последнему снимку знаменитости, беременность она переносит легко. 

    Скоро в семье Елизаветы Боярской и Максима Матвеева ожидается пополнение — супруги ждут второго ребенка. На днях актриса поделилась в инстаграм-аккаунте снимком, на котором отчетливо виден округлившийся живот. 

    «Обожаю декабрь — мой самый любимый месяц в году!» — подписала кадр Елизавета. Судя по всему, скоро у актрисы появится еще один повод любить первый месяц зимы, ведь именно на декабрь запланированы роды.

    Недавно в одном из интервью Боярская призналась, что они с мужем давно хотели второго ребенка. Их старший сын Андрей также обрадовался новости о брате. Актриса уверяет, что прекрасно себя чувствует, и у нас нет повода сомневаться в ее словах — она действительно выглядит счастливой и беззаботной.   

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    Текст: Мария Точилкина Фото: Personastars, Мальгавко Сергей/ТАСС, @tarasovm/Instagram
    Теги:

    Елизавета Боярская, Лариса Луппиан, Михаил Боярский, Максим Матвеев

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • Они с матвеевым жутко похожи внешне

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