Дочь Маши Распутиной заявила, что до психиатрической клиники ее довел отец

Маша Распутина уже долгое время не появляется на сцене и не радует поклонников новыми хитами. Однако на днях она приняла участие в программе, в которой встретилась со своей дочерью от первого брака Лидией. Девушка рассказала, почему была вынуждена несколько лет своей жизни провести в психиатрической больнице вдали от мамы.

В недавнем эфире программы «Эксклюзив» Маша Распутина поведала телезрителям о личной драме. На протяжении всего выпуска певица рассказывала о сложных этапах своей жизни: о разводе с первым мужем Владимиром Ермаковым и о тяжелых отношениях со старшей дочерью Лидой. Именно это и стало главной темой телепередачи.



Оказалось, что несколько лет назад Лидия Ермакова публично выступала против своей матери, а потом и вовсе оказалась в закрытой психиатрической клинике. Гостья программы сообщила, что оклеветать мать ей пришлось из-за отца, который настраивал ее против родительницы.

«Я попала под его влияние. Он давал плохие интервью про маму, а я общалась с ним и поддерживала его», — призналась дочь Распутиной.

В рамках передачи девушка также ответила на вопрос о том, почему ее отправили на лечение. Лидия рассказала, что отец обещал сделать из нее настоящую звезду, и она ему поверила. «Я кричала, орала ночью, пела. Соседи стучали и думали, когда же я замолчу. В результате на меня надели наручники и увезли в сумасшедший дом», — поделилась Ермакова. Кроме того, девушка призналась, что провела в клинике 10 лет, а отец навещал ее раз в полгода только ради того, чтобы «привезти журналистов».



Девушка также добавила, что считает себя виноватой перед матерью, ведь она не должна была вестись на уловки отца. Сама Распутина заявила, что давно простила свою дочь. «Лида причинила мне большую боль и разбила сердце, но мне важно, что она поняла, что была не права. Никаких прощений мне больше не надо. У нас очень хорошие отношения», — подытожила певица.