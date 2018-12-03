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    Дочь Маши Распутиной заявила, что до психиатрической клиники ее довел отец

    03.12.2018
    Маша Распутина уже долгое время не появляется на сцене и не радует поклонников новыми хитами. Однако на днях она приняла участие в программе, в которой встретилась со своей дочерью от первого брака Лидией. Девушка рассказала, почему была вынуждена несколько лет своей жизни провести в психиатрической больнице вдали от мамы.

    В недавнем эфире программы «Эксклюзив» Маша Распутина поведала телезрителям о личной драме. На протяжении всего выпуска певица рассказывала о сложных этапах своей жизни: о разводе с первым мужем Владимиром Ермаковым и о тяжелых отношениях со старшей дочерью Лидой. Именно это и стало главной темой телепередачи.

    Оказалось, что несколько лет назад Лидия Ермакова публично выступала против своей матери, а потом и вовсе оказалась в закрытой психиатрической клинике. Гостья программы сообщила, что оклеветать мать ей пришлось из-за отца, который настраивал ее против родительницы.

    «Я попала под его влияние. Он давал плохие интервью про маму, а я общалась с ним и поддерживала его», — призналась дочь Распутиной.

    В рамках передачи девушка также ответила на вопрос о том, почему ее отправили на лечение. Лидия рассказала, что отец обещал сделать из нее настоящую звезду, и она ему поверила. «Я кричала, орала ночью, пела. Соседи стучали и думали, когда же я замолчу. В результате на меня надели наручники и увезли в сумасшедший дом», — поделилась Ермакова. Кроме того, девушка призналась, что провела в клинике 10 лет, а отец навещал ее раз в полгода только ради того, чтобы «привезти журналистов».

    Девушка также добавила, что считает себя виноватой перед матерью, ведь она не должна была вестись на уловки отца. Сама Распутина заявила, что давно простила свою дочь. «Лида причинила мне большую боль и разбила сердце, но мне важно, что она поняла, что была не права. Никаких прощений мне больше не надо. У нас очень хорошие отношения», — подытожила певица.

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    Текст: Белла Аллахвердиева Фото: Legion-Media.ru, Persona Stars
    Теги:

    Маша Распутина

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    Комментарии (2) Добавить комментарий
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    • Я смотрела эту передачу, Распутина оставила тяжелое и неприятное впечатление. Дочь странная, это очень видно, психика нарушена. Ночью орать в микрофон и не понимать, что ты поешь явно не от нормальности. За 10 лет мать ни разу не навестила дочь в психушке, у нее видите ли обидчивость была, что дочь имела свое мнение, не совпавшее с мнением матери. И теперь она держит дочь с глубоким чувством вины. А корона у Распутиной до потолка, требует с нею разговаривать, как с царицей, людей не слушает, кривится. Когда ей указали на пошлый вид на сцене и постоянном говорении о боге, она прямо пеной изошлась, стала изображать, как она в муках уходит, и косилась на ведущего, остановит ли.

    • Похоже, что у этой девушки остаться нормальной никаких шансов не было при таких маме с папой (

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